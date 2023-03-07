Это простое средство избавит от цистита за считанные дни!

Хотите быстро избавиться от ЦИСТИТА? Тогда это статья для вас! Вы узнаете простой и действенный рецепт, который сможете приготовить дома из натуральных ингредиентов. Будьте здоровы!Есть различные природные средства, которые эффективно борются с воспалением мочевого пузыря и мочевыводящих путей.Народная медицина: как избавиться от цистита в домашних условияхПредлагаем вашему вниманию простой рецепт народной медицины всего из четырех натуральных и простых ингредиентов.Состав:корень петрушки - 250 грлимон - 250 грмед - 250 гроливковое масло -200 млПриготовление:1. Нарезать корень петрушки и положить его в блендер.2. Добавьте цедру лимона, оливковое масло и мед.3. Смешайте, пока мед не растворится.Хранить в холодильнике.Применение: принимать одну столовую ложку этого средства каждое утро.Примечание:Убедитесь, что петрушка, мед и лимон являются органическими. Если вы не уверены в качестве лимона, просто поместите их в воду с пищевой содой.Совет:Во время лечения избегайте потребления шоколада и кофе.