Это простое средство избавит от цистита за считанные дни!
Есть различные природные средства, которые эффективно борются с воспалением мочевого пузыря и мочевыводящих путей.
Народная медицина: как избавиться от цистита в домашних условиях
Предлагаем вашему вниманию простой рецепт народной медицины всего из четырех натуральных и простых ингредиентов.
Состав:
корень петрушки - 250 гр
лимон - 250 гр
мед - 250 гр
оливковое масло -200 мл
Приготовление:
1. Нарезать корень петрушки и положить его в блендер.
2. Добавьте цедру лимона, оливковое масло и мед.
3. Смешайте, пока мед не растворится.
Хранить в холодильнике.
Применение: принимать одну столовую ложку этого средства каждое утро.
Примечание:
Убедитесь, что петрушка, мед и лимон являются органическими. Если вы не уверены в качестве лимона, просто поместите их в воду с пищевой содой.
Совет:
Во время лечения избегайте потребления шоколада и кофе.
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