Это простое средство избавит от цистита за считанные дни!

Хотите быстро избавиться от ЦИСТИТА? Тогда это статья для вас! Вы узнаете простой и действенный рецепт, который сможете приготовить дома из натуральных ингредиентов. Будьте здоровы!

Есть различные природные средства, которые эффективно борются с воспалением мочевого пузыря и мочевыводящих путей.

Народная медицина: как избавиться от цистита в домашних условиях

Предлагаем вашему вниманию простой рецепт народной медицины всего из четырех натуральных и простых ингредиентов.

Состав:

корень петрушки - 250 гр
лимон - 250 гр
мед - 250 гр
оливковое масло -200 мл

Приготовление:

1. Нарезать корень петрушки и положить его в блендер.

2. Добавьте цедру лимона, оливковое масло и мед.

3. Смешайте, пока мед не растворится.

Хранить в холодильнике.

Применение: принимать одну столовую ложку этого средства каждое утро.

Примечание:

Убедитесь, что петрушка, мед и лимон являются органическими. Если вы не уверены в качестве лимона, просто поместите их в воду с пищевой содой.

Совет:

Во время лечения избегайте потребления шоколада и кофе.
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