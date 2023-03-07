Как вывести из организма яды, запускающие онкологию

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Мы получаем токсины из воздуха, воды, продуктов питания. Какое-то время здоровый организм с ними справляется. Но при малейших сбоях эта система уже не работает в полной мере. Требуется помощь.Когда детоксикация организма нарушена, вредные вещества провоцируют всевозможные заболевания. Нарушается гормональный баланс, появляются риски сердечно-сосудистых и иммунных патологий. Токсины провоцируют и развитие опухолевых заболеваний, в том числе, злокачественных.Токсиколог Михаил Кутушов в своем Телеграм-канале дал рекомендации по профилактике онкологических недугов через грамотное очищение организма. Его цитирует Российская газета.Доктор предупреждает: не следует бездумно следовать тем советам, которые циркулируют в Сети. Особенно вредными он считает рекомендации по детоксикации с помощью соков. Они сейчас стали особенно «популярными», но реально могут причинить человеку существенный вред. Соки — это, как минимум, много сахара. А еще и консерванты, что тоже большая нагрузка для ЖКТ и организма в целом.Немало проблем доставляют и разнообразные диеты, если следовать им слепо, без консультации с врачом. Та же ситуация с парилкой. Для здорового человека это благо, но есть ряд ограничений и даже категорических противопоказаний.Что точно пойдет на пользу, так это отказ от алкоголя и курения, уверен специалист. Очищению кишечника и тканей способствует достаточное количество выпиваемой воды.Крайне важен нормальный сон, во время которого тело не просто отдыхает, но и производит «ревизию» органов, самоочищается. Наконец, посильные физические нагрузки остаются оптимальным способом поддержания тонуса. Минимум движений — два с половиной часа в неделю, рекомендует врач.