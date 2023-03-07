Чувствуете хроническую усталость? Проверьте щитовидку

Но не только перенесенный коронавирус является причиной болезней щитовидной железы у россиян. В большинстве регионов нашей страны явно ощущается недостаток йода из-за удаленности территорий от морского побережья. Поэтому у нас во всех торговых сетях продают йодированную соль, чтобы снизить риски заболеваний щитовидки для населения. Однако не все ею пользуются. А зря!Небольшая щитовидная железа в форме бабочки выполняет роль регулятора почти всех гормонов в организме. Поэтому любое нарушение функций щитовидки сразу сказывается на многих функциях организма.Если вы вдруг начали ежедневно чувствовать страшную усталость, постоянную слабость, желание полежать и потупить в телевизор, ничего не делать, это может быть как признаком эмоционального выгорания в результате длительного стресса, так и признаком гипофункции щитовидной железы. Очень часто стресс запускает болезнь щитовидки. Поскольку оба эти состояния часто идут рука об руку, стоит сходить к эндокринологу и проверить работу щитовидной железы. Для этого врач назначит ряд анализов крови на гормоны.При гипофункции (недостатке гормонов) щитовидной железы также часто отмечаются резкие перепады настроения, тревожность, снижение полового влечения, набор веса, отеки, сухость кожи, истончение и выпадение волос. «Куст волос золотистый вянет» — это не только про возраст, но и про недостаток йода и соответствующих гормонов в организме.Но назначать самому себе йодомарин, йодказеин и прочие препараты с йодом не всегда целесообразно. Сначала нужно получить консультацию врача.Реже, но все же встречается такое состояние, как гиперфункция щитовидной железы, когда гормонов выделяется, наоборот, слишком много. Про таких вечно худых людей, которые могут слопать целый торт и не поправиться, сначала с завистью говорят: «Ты точно ведьма!» или «У тебя там бычий цепень, что ли, завелся?», а потом выясняется, что завидовать-то особо нечему. Гиперфункция щитовидки тоже опасна. Страдает сердце: могут начаться аритмия или даже сердечная недостаточность.Проблемы со щитовидкой могут наблюдаться даже у подростков. Симптомы те же: сонливость, сухость кожи, ухудшение памяти, набор веса, какая-то припухлость из-за отеков, у девочек-подростков возможны нарушения цикла. В подростковом возрасте промедление с лечением при гипофункции щитовидной железы может привести к проблемам с учебой, к замедлению сообразительности ребенка, к задержкам психополового развития.Чем раньше обратиться к врачу, тем лучше и легче будет проходить лечение. Помните, что даже кисты и новообразования в щитовидке в наши дни успешно лечатся, особенно на ранней стадии.