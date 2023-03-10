Эксперт Корсакова рассказала, что полезного можно вырастить на подоконнике

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Садовый эксперт рассказала о самых полезных зелени-ягодах-овощах, которые можно вырастить в домашних условиях. А с какими культурами лучше не связываться.В рационе человека, следящего за здоровьем, обязательно должны быть овощи и зелень, не устают повторять диетологи. Но цены в магазинах могут отпугнуть любого «зожника» — особенно в зимне-весенний сезон. Овощи свежего урожая, да и тепличные, если покупать их регулярно, могут пробить брешь в бюджете среднестатистического россиянина.Альтернатива — вырастить полезную еду самим, на домашнем подоконнике. Что из овощей-фруктов посадить проще всего? И как получить урожай? «Доктор Питер» узнал у опытного садовода.Как вырастить зелень на подоконнике- Проще всего на подоконнике вырастить зеленый лук — для многих это совершенно обычная история. Помните пузатые луковицы с длинными белыми корнями и зелеными перьями, которые советские дети растили в садиковском возрасте? Причем лук растет даже без всякой подсветки, — говорит эксперт по органическому садоводству Ирина Корсакова. — Зелень чеснока тоже легко вырастить на подоконнике. Совершенно неважно, что там может быть прохладно, — и лук, и чеснок терпеливые.Чесночные зубки лучше всего поместить в контейнер с землей (любой), советует эксперт. Но надо учитывать длину корешков — высота контейнера должна быть не менее 10 см.А огурцы и клубнику?- А вот контейнерное выращивание огурца довольно затруднительно в связи с большой любовью этой культуры к влажности воздуха и свету, — рассказывает Ирина Корсакова. — Поэтому при выращивании огурца лампы нужны обязательно. Увлажнять почву можно частыми опрыскиваниями или используя увлажнитель.Такая же история с клубникой.- С клубникой важно не перестараться с увлажнением, чтобы не было гнилей. И не создать сухость, чтобы не напал клещ. И конечно, очень важен состав почвы, — предупреждает садовод. — И огурец, и клубника требуют рыхлой плодородной почвы и подкормок — согласно фазам роста. Новичку будет нелегко добиться урожая, это факт.Лучший сорт помидоров для выращивания дома- С томатами дела обстоят гораздо проще. Они как раз уважают сухой воздух квартир, и селекционеры предлагают много контейнерных компактных сортов (Анто полосатый — просто красавец!), — объясняет Ирина Корсакова. — Такая же ситуация с перчиками — и острый перец, и паприка (болгарский) могут расти в контейнерах, но влажность им нужна побольше, чем томату.Что касается пользы растений, выращенных на подоконнике, то опытный садовод считает, что важнее то, какие эмоции вы получаете от общения с живой природой, не выходя из дома.- Это же удовольствие, особенно для детей, срывать красивые помидорчики с веточек, — говорит эксперт. — И при этом вы получаете неформальное общение с природой и первый опыт садовых увлечений. Приятно и полезно.Нужны ли фитолампы для растений- Лампы могут быть не обязательно «ФИТО», опыт показывает, что простые LED-cветильники вполне справляются с задачей подсветки и экономят бюджет «оконного огородника», — рассказывает Ирина Корсакова.