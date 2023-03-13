Проверка на вшивость: дерматолог объяснил, почему чешется голова

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Если днем или ночью вам постоянно хочется почесать кожу на голове — это проблема. Зуд бывает настолько мучительным, что может лишить сна и покоя. Но почему кожа чешется, насколько это опасно?Если чешется кожа головы, первое, что оказывается под подозрением — перхоть. Но далеко не всегда причина именно в ней. Кожный зуд — это крайне неприятное, но субъективное ощущение, при котором человек ощущает раздражение, стянутость, жжение или покалывание.Подобные импульсы от раздраженной кожи провоцируют желание почесаться, мы делаем это на уровне рефлекса, что доставляет как физические неудобства, так и психологический дискомфорт. Особенно если зуд постоянный и сильный. Почему это происходит? На этот вопрос «Доктору Питеру» дал ответы Дмитрий Ветлицкий — врач-дерматолог, косметолог высшей категории клиники «АБИА».Причин много — от паразитов до аллергииПрежде всего подчеркнем одну важную вещь: зуд на коже головы в области роста волос — это не болезнь. Это только симптом, сигнал организма о проблемах на коже. Поэтому всегда нужно искать причину неприятных ощущений. У детей чаще всего это становится результатом заражения вшами — мелкими паразитами, и от них могут подхватить заболевание взрослые. Кроме того, зудом могут проявиться аллергические реакции на краски для волос, шампуни, лаки для укладки, любые другие вещества, которые контактируют с кожей.Но и это еще не все — кожа может чесаться из-за заболеваний, в том числе аутоиммунных: так могут себя проявить неврологические патологии и даже неврозы. В каждой ситуации нужно подробное обследование, осмотр волос и кожи на голове, анализы — все это поможет определить причину, выставить верный диагноз и помочь устранить крайне неприятное ощущение.«Детская» болезнь — педикулезДолгие годы с этим заболеванием было связано множество мифов — его традиционно считали болезнью асоциальных элементов, грязных и неухоженных детей. Да, вы догадались, что речь идет о педикулезе (вшивости). Заражение происходит при непосредственном контакте с заболевшим или через предметы гигиены (шапки, расчески). Визуально можно увидеть в волосах как взрослую особь, так и личинки.Сейчас вопрос борьбы с этим заболеванием решен. Препаратов множество. Если раньше это заболевание связывали с социальными факторами, то сегодня оно касается всех. Кстати, уже научно доказано, что вши гораздо больше «любят» чистые, вымытые и ухоженные волосы. Кожа у таких людей нежная, тонкая, ее легко прокусывать насекомым, чтобы пить кровь. Не стоит стесняться и скрывать факт заражения — это поможет выявить очаг, пролечить всех детей и взрослых.Кожные заболевания: псориаз, себорейный дерматитЕще одна большая группа проблем, при которых зуд на коже головы — один из ярких и типичных проявлений. Кроме зуда, при этих заболеваниях есть и масса других проявлений, которые зачастую очень расстраивают и смущают.Псориаз — наследственное заболевание, связанное с проблемами эпидермиса и иммунной системы. Человек выглядит не очень опрятно, но при этом никакой инфекционной опасности не представляет: большие шелушащиеся бляшки с белыми чешуйками на коже тела, головы и конечностей — не заразны. Они приносят дискомфорт и неудобство только их обладателю.Себорейный дерматит — это воспалительный процесс на коже в области волосистой головы и себорейных зонах (лицо, верхняя часть груди и спины). Процесс сопровождается зудом. Голова выглядит не очень ухоженно из-за жирных чешуек и корочек.Но опасности в плане заражения окружающих не представляет.Оба эти заболевания, увы, на всю жизнь, лечение индивидуальное и проводится оно строго под контролем врача.Когда зуд возник резкоЕсли неприятное ощущение возникает резко, стоит исключить аллергические реакции. Они могут появиться буквально через несколько минут или часов после контакта с потенциальным аллергеном. Аллергические реакции на контакты с химическими, биологическими агентами могут сопровождаться зудом волосистой части головы.Но они, как правило, протекают еще и с высыпаниями на других участках кожи. Сразу вспомните, с чем вы в последнее время контактировали — может, купили новый шампунь, покрасили волосы, изменили свое питание, начали принимать какие-либо лекарства или добавки.У пожилых — свои проблемыОсобое заболевание с замысловатым названием пруриго (второе название — почесуха) встречается у пожилых людей. Высыпания бывают на туловище, конечностях и голове, сопровождаются мучительным зудом. Эта патология неприятна и плохо поддается лечению. Она связана с аутоиммунной агрессией против собственной кожи.Гигиена и неврологияИногда к кожному зуду приводят определенные дефекты гигиены: люди либо слишком часто, либо слишком редко моют голову, подбирают неподходящие по типу кожи и волос средства для мытья.Неврологические заболевания могут давать зуд кожи волосистой части головы. Но в этом случае возможны и другие жалобы. Иногда это психогенные заболевания (по психиатрическим причинам), тогда может возникать навязчивый зуд, не связанный с воспалительными процессами. Кроме того, существует много соматических заболеваний, которые проявляются неудержимым желанием почесаться.