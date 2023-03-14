Врач Андреева: текстура языка говорит о дефиците витаминов
"Недостаток определенных витаминов может иметь катастрофические последствия для вашего здоровья, особенно если дефицит продолжается какое-то время. Возьмем, к примеру, дефицит витамина B9, который может привести к мегалобластной анемии. Текстура языка может быть красноречивым признаком дефицита B9", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева.
«Гладкий и нежный» язык свидетельствует о дефиците витамина B9, в дополнение к:
Бледная кожа
Снижение аппетита
Ворчливость
Недостаток энергии
Усталость
Диарея
Недостаток витамина B9 может привести к меньшему количеству эритроцитов и деформированным эритроцитам в организме.
Поскольку эритроцитам поручено транспортировать кислород к тканям и органам, без достаточного запаса здоровых эритроцитов могут возникнуть проблемы.
Дополнительные симптомы, о которых следует знать включают:
Быстрое дыхание
Одышка
Головные боли
расстройство желудка
Сердцебиение
Когнитивные изменения
«Чем дольше состояние не лечится, тем выше вероятность необратимого повреждения».
Где найти витамин В9?
Продукты, богатые витамином B9, включают брокколи, брюссельскую капусту, спаржу, горох, нут и коричневый рис. Если вы обнаружите, что регулярно употребляете такие продукты, но все еще испытываете дефицит витамина, у вас может быть целиакия.
Глютеновая болезнь — это состояние, при котором ваша иммунная система атакует ваши собственные ткани, когда вы едите глютен.
«Это повреждает кишечник (тонкий кишечник), поэтому вы не можете получать питательные вещества».
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