Врач Андреева: текстура языка говорит о дефиците витаминов

В повседневной жизни может быть трудно соблюдать здоровую диету, но если вы этого не сделаете, это может иметь последствия для здоровья."Недостаток определенных витаминов может иметь катастрофические последствия для вашего здоровья, особенно если дефицит продолжается какое-то время. Возьмем, к примеру, дефицит витамина B9, который может привести к мегалобластной анемии. Текстура языка может быть красноречивым признаком дефицита B9", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева.«Гладкий и нежный» язык свидетельствует о дефиците витамина B9, в дополнение к:Бледная кожаСнижение аппетитаВорчливостьНедостаток энергииУсталостьДиареяНедостаток витамина B9 может привести к меньшему количеству эритроцитов и деформированным эритроцитам в организме.Поскольку эритроцитам поручено транспортировать кислород к тканям и органам, без достаточного запаса здоровых эритроцитов могут возникнуть проблемы.Дополнительные симптомы, о которых следует знать включают:Быстрое дыханиеОдышкаГоловные болирасстройство желудкаСердцебиениеКогнитивные изменения«Чем дольше состояние не лечится, тем выше вероятность необратимого повреждения».Где найти витамин В9?Продукты, богатые витамином B9, включают брокколи, брюссельскую капусту, спаржу, горох, нут и коричневый рис. Если вы обнаружите, что регулярно употребляете такие продукты, но все еще испытываете дефицит витамина, у вас может быть целиакия.Глютеновая болезнь — это состояние, при котором ваша иммунная система атакует ваши собственные ткани, когда вы едите глютен.«Это повреждает кишечник (тонкий кишечник), поэтому вы не можете получать питательные вещества».