Почему стоит отказаться от жестких диет ради похудения к лету
Известный факт: если во время жесткой диеты получится сбросить 3 кг, то в ближайшее время наберется 5. Вдобавок после ограничений и голодовок не всегда удается контролировать количество съеденного, а это может спровоцировать дополнительные проблемы с ЖКТ.
«Нормальная скорость снижения веса - 2-4 кг в месяц. Строгие диеты приводят к недостатку энергии в организме, наступает истощение нервной системы, проявляющееся как упадок сил, слабость, низкая работоспособность, апатия», - напомнила кандидат медицинских наук, главный врач клиники тибетской медицины в Москве Эмилия Цыбикова.
Также специалист подчеркнула, что первым правилом похудения является именно коррекция питания, а не сокращение количества калорий.
Чаще всего экстремально худеть пытаются женщины. Врач Цыбикова отметила, что нервная система у женщин тесно связана с иммунной и гормональной системами. «Из-за строгих диет и неполноценного питания в организме запускается цепная реакция нарушений, следствиями которой могут стать синдром хронической усталости, развитие или обострение хронических заболеваний дыхательных путей, суставов, нарушение нейрогуморальной регуляции и развитие гормонозависимых гинекологических заболеваний», - рассказала специалист.
«Рассмотрим психологическую сторону процесса: принимая решение о быстром похудении к лету с помощью жесткой диеты, вы превращаете жизнь во временную борьбу с уже имеющейся программой. Мозг понимает это так: «Мне нужно сейчас собраться, непременно добиться победы, а потом все будет, как раньше». Когда на весах появляется желаемая цифра, мозг подает сигнал – можно расслабиться и получить награду за усилия. В итоге происходит откат и даже с плюсом», - объяснила «Вестям Подмосковья» психолог Елена Кацюба.
А представитель бренда Proxima, член сборной команды России по легкой атлетике, мастер спорта международного класса Валерия Андреева заметила, что среди последствий экстремальных диет также есть потеря мышечной массы и нарушение пищевого поведения.
«Сбалансируйте рацион так, чтобы в организм поступало все необходимое. Достаточно будет дефицита калорий в 300 Ккал. Этого легко добиться, если убрать быстрые углеводы и фастфуд. Не забывайте пить воду. Откажитесь от алкоголя - он задерживает жидкость, приводит к отекам и к тому, что вес стоит на месте», - порекомендовала она.
Также спортсменка напомнила о регулярной физической активности. Можно бегать, гулять или использовать домашние тренажеры, быстро ходить, добавляя махи руками, подниматься по лестнице, маршировать на месте в устойчивом ритме, убирать листья, мыть автомобиль или полы в доме.
«Главное - быть в зоне пульса, в которой запускается процесс жиросжигания. Вот как ее посчитать: 200 - (ваш возраст) = пороговая аэробная зона (ПАЗ) ПАЗ ? 100 * 70 = зона жиросжигания Пример: 200 - 30 = 170 170 ? 100 * 70 = 1,7 * 70 = 119 уд/мин», - разъяснила Валерия Андреева.
Для формирования своего рациона, подходящего для безопасного похудения, лучше всего проконсультироваться с врачами: терапевтом, диетологом, гастроэнтерологом, аллергологом. Нелишним будет сдать анализы, чтобы узнать, существует ли в организме дефицит каких-либо полезных веществ. Кроме того, можно сделать УЗИ брюшной полости. Если же есть проблема постоянно переедания и срывов, то стоит поговорить с психологом.
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