Почему стоит отказаться от жестких диет ради похудения к лету

Многие начинают сбрасывать лишние килограммы с начала нового года, чтобы успеть привести себя в форму к пляжному сезону. На дворе уже весна, однако не всем удалось достичь промежуточных позитивных результатов: то абонемент в спортзал быстро забылся, то фастфуд оказывался слишком вкусным. Теперь же некоторые пытаются стремительно похудеть, садясь на жесткие диеты. Журналисты «Вестей Подмосковья» узнали у специалистов, почему такой метод вреден.Известный факт: если во время жесткой диеты получится сбросить 3 кг, то в ближайшее время наберется 5. Вдобавок после ограничений и голодовок не всегда удается контролировать количество съеденного, а это может спровоцировать дополнительные проблемы с ЖКТ.«Нормальная скорость снижения веса - 2-4 кг в месяц. Строгие диеты приводят к недостатку энергии в организме, наступает истощение нервной системы, проявляющееся как упадок сил, слабость, низкая работоспособность, апатия», - напомнила кандидат медицинских наук, главный врач клиники тибетской медицины в Москве Эмилия Цыбикова.Также специалист подчеркнула, что первым правилом похудения является именно коррекция питания, а не сокращение количества калорий.Чаще всего экстремально худеть пытаются женщины. Врач Цыбикова отметила, что нервная система у женщин тесно связана с иммунной и гормональной системами. «Из-за строгих диет и неполноценного питания в организме запускается цепная реакция нарушений, следствиями которой могут стать синдром хронической усталости, развитие или обострение хронических заболеваний дыхательных путей, суставов, нарушение нейрогуморальной регуляции и развитие гормонозависимых гинекологических заболеваний», - рассказала специалист.«Рассмотрим психологическую сторону процесса: принимая решение о быстром похудении к лету с помощью жесткой диеты, вы превращаете жизнь во временную борьбу с уже имеющейся программой. Мозг понимает это так: «Мне нужно сейчас собраться, непременно добиться победы, а потом все будет, как раньше». Когда на весах появляется желаемая цифра, мозг подает сигнал – можно расслабиться и получить награду за усилия. В итоге происходит откат и даже с плюсом», - объяснила «Вестям Подмосковья» психолог Елена Кацюба.А представитель бренда Proxima, член сборной команды России по легкой атлетике, мастер спорта международного класса Валерия Андреева заметила, что среди последствий экстремальных диет также есть потеря мышечной массы и нарушение пищевого поведения.«Сбалансируйте рацион так, чтобы в организм поступало все необходимое. Достаточно будет дефицита калорий в 300 Ккал. Этого легко добиться, если убрать быстрые углеводы и фастфуд. Не забывайте пить воду. Откажитесь от алкоголя - он задерживает жидкость, приводит к отекам и к тому, что вес стоит на месте», - порекомендовала она.Также спортсменка напомнила о регулярной физической активности. Можно бегать, гулять или использовать домашние тренажеры, быстро ходить, добавляя махи руками, подниматься по лестнице, маршировать на месте в устойчивом ритме, убирать листья, мыть автомобиль или полы в доме.«Главное - быть в зоне пульса, в которой запускается процесс жиросжигания. Вот как ее посчитать: 200 - (ваш возраст) = пороговая аэробная зона (ПАЗ) ПАЗ ? 100 * 70 = зона жиросжигания Пример: 200 - 30 = 170 170 ? 100 * 70 = 1,7 * 70 = 119 уд/мин», - разъяснила Валерия Андреева.Для формирования своего рациона, подходящего для безопасного похудения, лучше всего проконсультироваться с врачами: терапевтом, диетологом, гастроэнтерологом, аллергологом. Нелишним будет сдать анализы, чтобы узнать, существует ли в организме дефицит каких-либо полезных веществ. Кроме того, можно сделать УЗИ брюшной полости. Если же есть проблема постоянно переедания и срывов, то стоит поговорить с психологом.