Как распознать весеннее обострение у близкого человека

Весенний период характеризуется увеличением количества обострений как у пациентов с хроническими заболеваниями психики, так и у пациентов с впервые выявляемыми нарушениями. Об этом рассказал врач-психиатр Василий Шуров.Он пояснил, что весной у людей меняется гормональный фон, растет число нейромедиаторов. Поэтому усиливается вероятность обострений заболеваний психики.Если у человека уже диагностировано подобное расстройство, его близкие обычно видят маячки срыва. Это может быть как стремление к самоизоляции, так и наоборот — желание выйти из дома при любой возможности. Такой человек постоянно к чему-то прислушивается и проявляет агрессию в отношении ближайших родственников. В этом случае необходима консультация с лечащим врачом, а в некоторых случаях — госпитализация.В свою очередь врач-психиатр Евгений Фомин добавил, что пациенты с наличием в анамнезе бредовых идей и галлюцинаций во время весеннего обострения могут представлять угрозу для общества, они начинают совершать нестандартные для поведения обычного человека действия.