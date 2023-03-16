Как можно по руке понять, что у вас рак лёгких

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Злокачественные новообразования в легких чаще всего развиваются у курильщиков. Но существуют и другие риски: плохая экология, наследственность, перенесенные заболевания и пр. Есть ряд признаков: явных и малоизвестных, которые могут подсказать о наличии этого заболевания*.На ранних стадиях чаще всего заболевание развивается вообще без симптомов, либо они смазанные, общие для ряда «простудных» болезней. Издание Daily Express напомнило несколько самых очевидных симптомов этого вида онкологии. Кашель, длящийся три недели или еще дольше, должен насторожить. Особенно, если характер кашля меняется.Другие частые признаки: повторяющиеся или продолжительные инфекции дыхательных путей. Частая изнуряющаяся одышка, непонятные хрипы, откашливание крови. Нередко голос становится хриплым, это не проходит более трех недель. Аппетит снижается, человек худеет без видимых причин.Еще один предвестник рака легких: боли в груди или в плече. Причем, очень характерным именно при этом диагнозе является «сползание» боли от плеча, распространение ее по всей руке.Наконец, самый малоизвестный признак: о заболевании могут сигнализировать пальцы рук, которые меняют форму. В первую очередь, симптом наблюдается на правой руке. Они становятся похожими на барабанные палочки, то есть, подушечки пальцев припухают, деформируются, увеличиваются в размерах.* Информация представлена исключительно в ознакомительных целях и не служит рекомендацией для лечения заболеваний