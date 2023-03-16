Профессор Кутушов объяснил, как на глаз определить нитраты в помидорах и огурцах

Нитраты из овощей и фруктов могут превращаться в организме в нитриты и приводить к дисбалансу полезных бактерий в кишечнике и, как следствие, к проблемам с пищеварением. Например, к вздутию живота или диарее.Но это не весь вред, который могут нанести нам насыщенные нитратами продукты в рационе. По словам токсиколога, профессора Михаила Кутушова, попадая с пищей в наш организм, нитраты могут превращаться в нитриты, которые начинают взаимодействовать с желудочной кислотой и далее образуют нитрозамины — вещества с канцерогенным действием.Как правило, самое большое количество нитратов накапливается в области плодоножки овоща (кабачок, помидор, огурец) или начала роста ботвы у корнеплодов (свекла, морковь), в кожуре (картофель, огурец), а также в стеблях зелени — укропа, петрушки. Это связано с тем, что именно через эти части растения получают питание.К примеру, в томате рядом с плодоножкой может содержаться до 180 мг/кг нитратов, а в мякоти — уже 90. В кожуре огурцов может быть около 200 мг/кг нитратов, в области плодоножки — 350, а в мякоти — 80. Причем в тепличных огурцах нитратов может быть вдвое больше, чем в грунтовых.Нитраты — это соли азотной кислоты, которые нужны для роста растений. Опасность представляет не само содержание солей азотной кислоты в продуктах, а чрезмерное их количество в соке и мякоти овощей и фруктов.Первые симптомы отравления продуктами с высоким содержанием нитратов:рвота,диарея,слабый пульс,снижение давления,учащение дыхания.увеличенная и плотная печень с болезненными ощущениями — особый признак отравления именно нитратами.Как понять, что в помидорах и огурцах есть нитратыДостоверно определить наличие нитратов можно только лабораторным методом. Однако иногда может сработать и визуальный осмотр. Как рассказал Михаил Кутушов в своем телеграм-канале, на нитраты в помидорах и огурцах указывают следующие признаки:Больше всего ненужных веществ в томатах с толстой кожурой, белой мякотью и толстыми прожилками. Поэтому перед приготовлением такие томаты специалист советует вымачивать в воде 30–40 минут.Нитратные огурцы может выдавать цвет кожуры — в этом случае она бывает темно-зеленой. По словам токсиколога, кожура «хороших» огурцов должна быть нежно-трявяного цвета.КстатиВ арбузах можно тоже на глаз заподозрить нитраты. Специалисты Роспотребнадзора советовали ранее обращать внимание на следующие признаки:цвет мякоти «плохого» арбуза интенсивно ярко-красный с небольшим фиолетовым оттенком;волокна, идущие от сердцевины к корочке, не белые, как положено, а со всеми оттенками желтого;у «неправильного» арбуза поверхность среза будет гладкая, глянцевая, тогда как в норме она должна искриться крупинками.Что показала проверкаНесколько лет назад специалисты «Общественного контроля» отправляли в лабораторию для проверки на нитраты 6 образцов тепличных огурцов, а также по одному кинзы, салата и сельдерея из магазинов Петербурга. Результаты исследования показали, что ни в одном из образцов не было превышений допустимых значений. Однако в некоторых из продуктов содержание нитратов отличалось в 38 раз. Тогда больше всего нитратов было обнаружено в кинзе.Как объясняли общественники, предельно допустимая концентрация (ПДК) нитратов зависит не только от конкретного растения, но также от времени года и способа выращивания. В продукции, выращенной в теплицах, допускается более высокое содержание нитратов, чем в той, что росла в открытом грунте, — 400 мг/кг нитратов против 150 мг/кг. Поэтому для питания лучше все-таки выбирать грунтовые овощи, а не тепличные.Как избежать отравления нитратами: 4 совета токсикологаРанее Михаил Кутушов рассказывал, что делать, чтобы свести риск отравления к минимуму:Выбирайте в магазине или на рынке неяркие и не очень тусклые овощи, фрукты и ягоды — при этом их кожица не должна быть идеально гладкой и блестящей.Можно понюхать фрукты и овощи — они должны пахнуть зеленью или легкой сладостью.Придя домой, обмойте теплой водой овощи и фрукты, можно даже добавить к ней немного соды.Если давать детям фрукты и овощи, стоит снять с них кожуру, так как в ней скапливается наибольшее количество нитратов.