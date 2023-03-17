Врач: небольшое повышение температуры часто переносится хуже лихорадки

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Врач Дарья Жукова: при небольшом повышении температуры тела (например, до 37,5) люди могут воспринимать свое состояние тяжелее, чем при лихорадке.Медик напомнила в интервью, что повышенная температура означает активизацию работы иммунитета, которая происходит, когда в организм вторгается инфекция. Начинающийся в этом случае жар необходим, чтобы слабели и гибли возбудители болезни. Как правило, вместе с повышенной температурой человек ощущает общее недомогание, выражающееся в разных неблагополучных симптомах. Но Жукова подчеркнула: такой дискомфорт вызывается отнюдь не жаром.«Озноб, потливость, боли в мышцах, в суставах, общая слабость и утомляемость, головная боль – это общие симптомы инфекционного процесса, результат действия токсинов бактерий и вирусов. От температуры они никак не зависят – напротив, это она зависит от них», - отметила специалист в комментарии «Газете.Ru».Дарья Жукова добавила, что небольшое повышение температуры в 37 градусов или немногим выше часто переносится хуже лихорадки, которая возникает при более высоких показателях градусника. Она объяснила, почему так происходит. По словам специалиста, такой эффект имеет скорее психологическую подоплеку. Дело в том, что небольшой жар чаще всего не воспринимается людьми как серьезный симптом – они продолжают свою привычную деятельность, несмотря на происходящую интоксикацию организма. Такие попытки вынуждают организм, борющийся с инфекцией, производить дополнительную энергию, и это изнуряет его. В результате дискомфортные ощущения лишь многократно усеиваются. Работающий с человек с небольшой температурой может чувствовать себя гораздо хуже того, кто лежит в постели с сильным жаром.