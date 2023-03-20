Стоматолог на примере тяжелоатлетов объяснил, почему важен правильный прикус

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Тяжелоатлеты с правильным прикусом поднимают штанги с большим весом, чем спортсмены со сдвинутой челюстью. Подробнее о взаимосвязи положения зубов с физической силой человека рассказал в беседе с «ФедералПресс» стоматолог-ортопед Владимир Ешидоржиев.«Организм человека тратит энергию на функционирование. Если его челюсть стоит неправильно, тогда затрачивается некое количество энергии именно на мышцы, которые держат ее. К тому же зачастую это оказывается так называемое «заднее» положение челюсти, при котором еще нарушается дыхание», – сказал врач.Ешидоржиев отметил, что у спортсмена все должно работать оптимально – и дыхание, и мышцы, и нервная система. Его организм должен расходовать энергию на работу бицепсов, а не на работу удерживающих челюсть мышц.«Если привести зубы в правильное положение, энергия высвободится и перераспределится на мышцы других групп, физическая сила возрастет. Пример: у нас есть два клона, но у второго нарушение прикуса. Человек с правильным положением зубов сможет тягать груз больше», – заключил стоматолог.