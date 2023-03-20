Стоматолог на примере тяжелоатлетов объяснил, почему важен правильный прикус
«Организм человека тратит энергию на функционирование. Если его челюсть стоит неправильно, тогда затрачивается некое количество энергии именно на мышцы, которые держат ее. К тому же зачастую это оказывается так называемое «заднее» положение челюсти, при котором еще нарушается дыхание», – сказал врач.
Ешидоржиев отметил, что у спортсмена все должно работать оптимально – и дыхание, и мышцы, и нервная система. Его организм должен расходовать энергию на работу бицепсов, а не на работу удерживающих челюсть мышц.
«Если привести зубы в правильное положение, энергия высвободится и перераспределится на мышцы других групп, физическая сила возрастет. Пример: у нас есть два клона, но у второго нарушение прикуса. Человек с правильным положением зубов сможет тягать груз больше», – заключил стоматолог.
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Добавил mamasha в категорию Стоматология
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