Кардиолог Панова: почему не следует сидеть со скрещенными ногами

Скрещивание ног во время сидения на стуле может способствовать воспалению вен, образованию тромбов.Врач-кардиолог Анна Панова отметила в комментарии для «МедикФорум», что привычка сидеть со скрещенными ногами негативно влияет на артериальное давление«Частое скрещивание ног оказывает давление на тазобедренные суставы и может вести к скоплению крови в ногах из-за сдавливания вен. Это повышает риск воспаления вен в голенях а также образования тромбов», - объяснила медик.Также, добавила кардиолог Панова, привычка сидеть на стуле со скрещенными ногами содействует повышению артериального давления. Гипертония, возникающая в результате скрещивания ног, носит временный характер – она проходит, когда человек распрямляет ноги.Однако, подчеркнула врач, людям с высоким кровяным давлением, лучше всегда сидеть с прямыми, а не со скрещенными ногами.Помимо того, заметила специалист, в сидячем положении тела со скрещенными ногами происходит смещение позвоночника из-за поворота таза под углом. Результатом привычки постоянно сидеть в такой позе может стать плохая осанка, сколиоз и боли в спине.