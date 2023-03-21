Как быстро похудеть к лету: гастроэнтеролог назвала 7 простых шагов к стройной фигуре

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«Похудеть к лету» — сейчас это один из самых популярных запросов в Интернете, но важно понимать, что не всякий подход безопасен при борьбе с лишним весом.Привести себя в форму к лету — одна из самых популярных «весенних» целей. Здесь важно соотносить свои желания с исходными данными. Если цель похудеть на 15–20 килограммов, то достигнуть ее за весну будет реально разве что с помощью экстремальных диет, после которых «ушедшие» килограммы неминуемо вернутся обратно.Однако в целом весенних месяцев для подготовки тела к лету вполне хватит. В конце концов, оптимальная скорость сброса веса 3–4 килограмма в месяц, что в сумме совсем немало для впечатляющего преображения. Какие советы стоит взять на вооружение? Об этом «Доктору Питеру» рассказала Елена Манило, гастроэнтеролог, диетолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге.Рассчитайте свою суточную калорийность и создайте дефицитПравило «номер один» в любом похудении — тратить больше энергии, чем потребляешь. Идеальный вариант: одновременно повысить физическую активность и уменьшить количество потребляемых ежедневно калорий. Однако если на занятия спортом времени нет, можно задействовать только корректировку питания.Прежде всего, необходимо рассчитать свою индивидуальную калорийность дневного рациона. Для этого можно использовать одну из формул, учитывающих вес, рост, возраст и уровень физической нагрузки. Более простой вариант — воспользоваться специальным онлайн-калькулятором. Полученное число необходимо уменьшить на 30% — это и будет ваш оптимальный суточный калораж для сброса веса.Полюбите белок и клетчаткуБелок — это основа качественного сброса веса. Он хорошо насыщает, нормализует обмен веществ, а главное — надолго сохраняет чувство сытости и помогает не «сорваться» на вредные перекусы. В норме белок должен составлять не менее 10% калорийности рациона, но в процессе похудения его количество лучше увеличить до 20-30%. Так вам будет проще сохранить мышечную массу, и мышцы не будут уходить вместе с жиром.Белок желательно включать во все приемы пищи. Например, утром можно съесть яичницу или вареное яйцо, в обед мясо с крупой или пастой из твердых сортов пшеницы, а на ужин — мясо с овощами или творог. Наименее калорийными вариантами станут филе курицы, индейка, телятина, кролик, рыба и морепродукты. Помимо белка следует обратить внимание на клетчатку. Она ускоряет пищеварение, улучшает работу кишечника и отлично насыщает. Основными источниками клетчатки являются овощи, бобовые, нешлифованные крупы и зелень.Не бросайтесь скупать продукты с приставкой «эко» или «фитнес»Тема похудения была и остается «золотой» жилой для маркетологов. На прилавках магазинов можно найти огромное количество продуктов для «здорового образа жизни». Но, к сожалению, здесь велик шанс попасться на удочку маркетологов.Во-первых, такие продукты часто ничем не отличаются от «неполезных» аналогов. Шоколадка с приставкой «эко» по калорийности может ничем не уступать обычной.Во-вторых, некоторые из них и вовсе вредны. Например, мюсли, гранола или фруктовые йогурты зачастую содержат невероятно большое количество сахара.Уберите из рациона «быстрые» углеводыВыпечка, шоколадные батончики, печенье, бургеры, пицца, картошка фри — от всего этого на пути к стройному телу точно придется отказаться. И дело не только в высокой калорийности таких продуктов, но и в слишком быстром усвоении содержащихся в них углеводов.Они перевариваются практически моментально, взвинчивают уровень глюкозы и выработку гормона инсулина. В дальнейшем это может стать причиной тяжелых нарушений в работе поджелудочной железы и привести к сахарному диабету.Помните о питьевом режимеВода необходима для поддержания работоспособности всего организма, сохранения молодости и красоты. Худеющим она полезна еще и тем, что благотворно влияет на обмен веществ и помогает справляться с псевдоприступами аппетита, когда мы принимаем жажду за голод. Если вам резко захотелось есть — попробуйте выпить стакан воды.В сутки человек должен употреблять 30 мл жидкости на 1 килограмм веса. В эту норму входит не только вода, но и чай с кофе и даже супы. Впрочем, большая часть жидкости все-таки должна приходиться на чистую питьевую воду. А вот минералкой лучше не увлекаться. По крайней мере, без консультации с врачом. Входящая в ее состав углекислота может стимулировать выработку соляной кислоты в желудке и спровоцировать обострение заболеваний желудочно-кишечного тракта.Больше двигайтесьМногие считают, что наилучший эффект «жиросжигания» дают кардиотренировки. Однако для оптимального результата кардио лучше совмещать с силовыми упражнениями. Самый простой вариант — обзавестись гантелями и регулярно выполнять хотя бы несложные комплексы дома — предварительно ознакомившись с техникой выполнения упражнений.Добавить жизни движения помогут йога, плавание и даже обычная ходьба пешком. Тем более что в теплую погоду гулять обычно хочется больше. Старайтесь ежедневно проходить не менее 7 тысяч шагов, а в выходные увеличивать норму до 10–15 тысяч.Наладьте режим снаВо время сна наш организм вырабатывает два важнейших для похудения гормона. Это грелин — отвечающий за контроль над аппетитом, и лептин, регулирующий чувство насыщения. Дефицит сна не только будет препятствовать их синтезу, но и в целом негативно скажется на обмене веществ.Кроме того, недосып считается одним из лучших «друзей» переедания. Невыспавшийся человек ощущает упадок сил и пытается компенсировать его с помощью еды.