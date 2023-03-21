4 принципа самураев, которые помогут быстро и надолго похудеть

Раскрываем суть системы и разбираем основные её пункты с точки зрения противопоказаний.Японские самураи давно раскрыли секрет быстрого похудения. Суть — перезагрузка организма и восстановление нормального обмена веществ. Результат такого подхода поможет сохранять вес не в течение лишь одного месяца, а более двух лет. Перспектива реальна и заманчива, но есть и подводные камни.4 основных принципа1. Есть то, что дала природа:мясо, дичь, птицу и субпродукты (без ограничений). Рыбу и морепродукты;яйца: куриные, перепелиные, утиные. Для любителей экспериментов — страусиные;свежие овощи, корнеплоды;грибы;зелень, различные виды салата, авокадо, крестоцветные, тыкву, морковь, репу;фрукты, ягоды;жиры: растительные масла, гхи, орехи и семена.2. Исключить из рациона то, к чему человек приложил руку:любые виды злаковых, бобовых;крупы, содержащие глютен;рис, гречку;молочную продукцию.3. Тренироваться натощак. Рекомендуется ввести активные занятия спортом, выделив на них время до приёма пищи. При этом первые углеводы должны поступить в организм в полдень.4. Дробить весь приём пищи на пять раз в сутки. В первой половине дня разрешён только один небольшой перекус. Калорийность и состав регулируется в зависимости от индивидуальных потребностей.В чём опасность?Система кажется простой, полезной и эффективной. Но, увы, противопоказания тут есть. В долгосрочной перспективе это может привести к серьёзным последствиям.1. Если человек находится в стрессе или имеет стресс-индуцированный дезадаптивный синдром (синдром уставших надпочечников, СИДС), то ему категорически противопоказана данная диета. Почему? Проснуться нам помогает кортизол. Этот процесс нуждается в поддержке углеводами в первый же час после пробуждения, не позже.После интенсивных тренировок кортизол, наоборот, растёт. Человеку с СИДС не стоит подключать высокоинтенсивные нагрузки. Лучше выбрать плавание, ходьбу или йогу. При повышенном употреблении углеводов он не будет успевать их утилизировать. Будет достигнут обратный эффект.2. Пятиразовое питание пагубно влияет на поджелудочную железу. Не стоит дразнить свой орган ради пары килограммов или красивых мышц.3. Любая диета, позволяющая сбросить пару кг в неделю — это нагрузка на печень. Подобное снижение веса комфортно для организма в течение месяца, а не недели.Самурайский принцип избавления от лишних килограммов предполагает набор мышечной массы, а мышцы — тяжёлый материал. Похудение вообще сложно оценивать в килограммах.4. Регулярное отсутствие завтрака приводит к нехватке субстрата для обеспечения энергоэффективности тренировочного процесса. Организм истощается за ночь, а значит, максимальную мощность выдать не сможет. Результаты будут становиться хуже.5. Важно помнить, что большое количество свежей растительной пищи не только обеспечивает организм клетчаткой и здоровым иммунитетом, но и увеличивает риск вздутия и других проблем в работе желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).Поджелудочная железа при правильной работе вырабатывает все ферменты. Что для этого нужно? Правильные сложные углеводы. Они влияют на качественное усвоение белка.Без этих питательных веществ увеличивается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, аритмии. Организм работает в режиме энергосбережения. Также чревато проблемами с обменом веществ. И, как следствие, — сбой в работе печени и почек.Секрет силы и стойкости самураевСамураи следили за питанием и уделяли много времени физической активности. Но при этом они много времени уделяли дыхательным практикам. К слову, актуальность их не проходит и сегодня.Дыхательные практики — это единственное окно, через которое человек может управлять работой вегетативной нервной системы. То есть на физическом уровне снижать тревогу, повышать стрессоустойчивость и восстанавливать не только психоэмоциональное, но и физическое здоровье.Наиболее эффективными практиками являются техники с медленным вдохом, задержкой дыхания и мягким выдохом. Во время таких упражнений полезно перемещать внимание на живот, на грудь, активируя смешанный тип дыхания и расслабляя напряжённые мышцы.