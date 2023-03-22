Доктор Тазина рассказала, как обезвоживание влияет на наше здоровье

Головные боли могут быть связаны с недостатком воды в организме. - об этом рассказала профессор кафедры терапии Института профессионального образования Сеченовского Университета Минздрава России Серафима Тазина."Вода необходима для жизни. Без неё люди могут выжить только в течение нескольких дней, - пояснила доктор Тазина. - Вода составляет от 75% массы тела у младенцев и до 55% у пожилых людей: она необходима для поддержания жизни клеток, тканей и органов".Доктор объяснила, что организм очень точно регулирует водный баланс: потеря 1% воды в организме обычно компенсируется в течение 24 часов.Сколько нужно воды"В среднем взрослый человек, ведущий малоподвижный образ жизни, должен получать 1,5 л воды в день, однако ее суточная потребность может меняться в зависимости от возраста, образа жизни и сопутствующих заболеваний", - поясняет профессор Тазина.В понятие "вода" входят различные её виды: мягкая и жесткая, родниковая и колодезная, газированная, минеральная и дистиллированная. Также мы получаем воду, которая образуется из пищи. "Например, в яблоках, винограде или моркови содержится 80-90% жидкости, в готовых макаронных изделиях и куриной грудке - 60-70%, в пицце - 40-50% и даже в хлебобулочных изделиях от 20 до 40%", - отметила эксперт.Можно ли ориентироваться на чувство жажды"Хотя каждый человек время от времени испытывает жажду, это не играет большой роли в ежедневном контроле потребления воды, если мы говорим о здоровых людях, живущих в умеренном климате. В таких регионах люди обычно употребляют жидкость не для утоления жажды, а в качестве компонентов повседневной пищи (например, супа, молока) или напитков (чая, кофе), - поясняет серафима Тазина. - С одной стороны, такой способ восполнения жидкости полезен, так как позволяет восстановить потери воды до того, как произойдет обезвоживание. С другой, использование жидкости, отличной от воды, может привести к употреблению большого количества калорий и повышению массы тела. Напитки также могут использоваться в теплую погоду для охлаждения, а в холодную - для согревания".Отсутствие жажды может быть обманчиво"Реакция на жажду отличается у молодых и пожилых людей, что, по данным исследований, связано с изменением регуляторных механизмов с возрастом. В ответ на недостаток жидкости в организме пожилые люди часто пьют мало воды и даже напитков, которые им нравятся. Поэтому для предотвращения обезвоживания им надо научиться регулярно пить небольшое количество жидкости. Но именно небольшое, - подчеркивает профессор. - Это обусловлено наличием у пожилых заболеваний сердечно-сосудистой системы, например, таких как артериальная гипертензия, сердечная недостаточность, при которых большое количество выпитой жидкости приводит к повышению артериального давления, нарастанию отеков и одышки".На что влияет недостаток воды- Обезвоживание может влиять на когнитивные функции, что особенно заметно у детей, пожилых, у людей, находящихся в жарком климате, активно занимающихся спортом. Могут снижаться концентрация внимания, кратковременная память, арифметические способности, меняться восприятие и психомоторные навыки.- Недостаток воды и обезвоживание приводят к развитию головной боли. При увеличении количества жидкости на 1,5 л. в сутки уменьшаются интенсивность и продолжительность боли, однако существенного влияния на частоту приступов найдено не было. Способность воды уменьшать или предотвращать головную боль у более широких слоев населения также остается неизвестной.- Одним из наиболее распространенных мифов, касающихся потребления воды, является её связь с улучшением состояния кожи или цвета лица. Под улучшением обычно подразумевается, что люди стремятся придать поверхности кожи более "увлажненный" вид или свести к минимуму появление кожных заболеваний.Кожа содержит примерно 30% воды, что способствует ее упругости и эластичности. Сухость кожи обычно связана с воздействием сухого воздуха, длительным контактом с горячей водой и мытьем с мылом, сказываются также некоторые заболевания и прием лекарствам."Питье воды, особенно у людей, использующих ее в недостаточных количествах, может улучшить толщину, плотность и увлажнённость кожи. Однако адекватного увлажнения кожи недостаточно для предотвращения морщин и других признаков старения, которые связаны с генетикой, воздействием солнца и окружающей среды. Более полезным для людей, потребляющих достаточное количество жидкости, является использование смягчающих средств для местного применения, они улучшат внешний вид и снимут ощущение сухости", - пояснила эксперт.