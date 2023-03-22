Изменился запах пота: хронический стресс, опухоль и еще 7 причин, почему так произошло

Запах пота здоровых людей может быть резким, но все решает прием душа. При некоторых заболеваниях запах пота становится очень специфическим, он может сохраняться и после мытья тела и буквально отравляет жизнь.Потеть — это естественный процесс, при котором происходит выделение потовыми железами жидкого секрета на поверхность кожи. Оно играет ведущую роль в терморегуляции организма, это нормальная, жизненно необходимая функция тела, за счет которой организм может легко перестраиваться от теплообразования к теплоотдаче.Потливость позволяет поддерживать постоянную температуру тела, несмотря на значительные перепады во внешней среде. Но почему пот начинает менять запах, и о каких проблемах это говорит? Разобраться в этом «Доктору Питеру» помогут эксперты.Много воды и чуть примесейОсновная составляющая пота — вода, она составляет 99% от всего объема. В ней растворены продукты минерального обмена — фосфаты, соли кальция, сернокислые соединения, хлористый калий, а также продукты белкового обмена: аммиак, молочная кислота, мочевина, мочевая кислота, при нарушении обмена которых и возникает неприятный, резкий запах пота.Потовая жидкость в норме имеет кислую pH 3,5–6,7, что способствует сохранению бактерицидности кожи, защищая от бактериальной инфекции, вирусов, грибов. Важно знать: если человек соблюдает гигиену, питьевой режим, не имеет вредных привычек, кардинально не менял свой образ жизни за последнее время, но отмечает у себя появление резкого неприятного запаха от тела, — стоит обратить на это пристальное внимание и не пропустить первые симптомы проявления заболевания.Почему он пахнет?Многие заболевания провоцируют изменение состава кожной микрофлоры, объема выделяемого пота, его концентрации. Также нарушается равновесие между продуктами белкового и минерального обмена, изменяется рН самого секрета — появляется неприятный запах пота, который уже не просто эстетический дефект, а симптом болезни. Если устранить причину, то исчезнет и запах.Жара, эмоции и нагрузкиОбразование пота чаще всего обусловлено потребностью организма в охлаждении: при высоких температурах и сухом воздухе мы потеем быстрее. Потливость может быть связана и с нашим психоэмоциональным состоянием. Многие «покрываются потом» на фоне сильного напряжения или стресса.Наконец, повышенное потоотделение сопровождают физические нагрузки и даже прием острой пищи. Все это естественные причины, и вызывать волнения они не должны. Бить тревогу стоит, если человек потеет без видимых причин и при обычной температуре воздуха. Это могут быть признаки гипергидроза или повышенной потливости.Как болезнь или симптомВрачи различают первичный и вторичный гипергидроз. В первом случае речь идет о врожденном нарушении, связанном с особенностью работы потовых желез и нервной системы человека. Вторичный гипергидроз всегда развивается на фоне других заболеваний и может свидетельствовать о следующих проблемах со здоровьем.Инфекционные заболеванияПотные подмышки — распространенный симптом инфекционных заболеваний. С помощью вывода лишней жидкости организм пытается избавиться от токсинов и попутно понизить температуру тела. Самый очевидный пример — грипп и ОРВИ. Однако чрезмерная потливость может указывать и на более серьезные инфекции.При туберкулезе легких, бронхите, пневмонии отмечается сильное потоотделение в ночное время, приводящее к развитию кислого запаха тела. Часто пот таких больных липкий, обильный и концентрированный.Нарушения в работе эндокринной системыГипергидроз — распространенный признак заболеваний эндокринной системы. Потливость особенно часто возникает при гипертиреозе — избыточной выработке гормонов щитовидной железы. Гипергидроз у женщин также может быть признаком климакса и колебаний гормонального фона. Так, перед менструацией потливость обычно усиливается за счет повышенного синтеза гормона прогестерона.Проблемы с обменом веществПотливость подмышек может свидетельствовать о нарушениях обмена веществ в организме и сопутствующих заболеваниях. Например, при лишнем весе и ожирении человек зачастую потеет сильнее обычного. А у пациентов с сахарным диабетом помимо подмышек пот скапливается на шее, спине и в области груди.Заболевания сердечно-сосудистой системыУсиленная работа потовых желез может говорить и о проблемах с сердечно-сосудистой системой. При плохом кровообращении сердцу приходится работать буквально «на износ», из-за чего повышается температура тела. В этом случае с помощью пота организм пытается наладить терморегуляцию.Хронический стрессВ целом выделение пота — это нормальная реакция на стрессовые ситуации. Однако постоянная потливость уже является признаком того, что стресс перерос в хроническую стадию. Кроме того, повышенное потоотделение способно указывать на проблемы психоэмоционального характера, например депрессивные или тревожные состояния.ОпухолиУсиленная выработка пота может указывать и на наличие в организме новообразований: как доброкачественных, так и злокачественных. Существуют исследования, доказывающие связь ночной потливости с онкологическими заболеваниями костей, печени, крови и лимфатической системы.Проблемы почекПри нарушении работы почек и патологии мочевыделительной системы (мочекаменная болезнь, почечная недостаточность, онкологические заболевания) с потом выделяется большее количество соединений азотистого характера, и как следствие этого — неприятный запах, похожий на аммиак, а сами выделения оставляют белые следы на одежде.Болезни пищеваренияПри болезнях пищеварительной системы, когда пациент страдает язвенной болезнью желудка или двенадцатиперстной кишки или имеет панкреатит, диспепсию, наличие грыжи пищеводного отверстия диафрагмы, цирроз печени, гепатиты, возможно присутствие запаха тухлых яиц, печеночный запах пота, который отличается стойкостью, может не исчезать после приема душа.Проблемы кожиКак ни странно, и при поражении кожи пот может приобретать патологический запах. Если есть покраснение, раздражение кожи и признаки, которые указывают на бактериальную или грибковую природу, а именно наличие язвенных дефектов, фурункулы, гнойничковые поражения кожи, пот имеет неприятный гнилостный запах или сладковатые нотки. Похожий запах может быть и при некоторых формах онкологии.