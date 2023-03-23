Правило 5 секунд: на каком покрытии пола бактерии быстрее прицепятся к упавшей пище

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Каких только поговорок не придумано о пище, упавшей на пол, — «что упало у студента, то упало на газету», «быстро поднятое упавшим не считают», «не поваляешь — не поешь» и «грязь желудок очищает».Медики не склонны разделять оптимизм людей в отношении продуктов, которые падают на пол, потом поднимаются и употребляются в пищу. Пресловутое правило 5 секунд, за которые бактерии якобы не успевают попасть на пищу, не имеет под собой обоснований.Но многие люди продолжают в это верить. Давайте обсудим, какими неприятностями для здоровья может обернуться подобная практика и так ли опасны продукты с пола? Разобраться в этом «Доктору Питеру» помогла врач-иммунолог Елена Парецкая.В миф верит большинство людейЕще в 2003 году в Гарвардском университете провели исследование относительно употребления еды с пола. По результатам опроса оказалось, что почти 56% мужчин и около 70% женщин не считают быстро поднятую с пола еду опасной для здоровья.Это обосновывают тем, что патогенные микробы не успеют попасть на пищу и сделать ее опасной. Большинство людей не считают полы в доме опасными с точки зрения заражения, мотивируя это тем, что они визуально чистые и дома регулярно проводятся уборки.Мир не стерилен — бактерии повсюдуНо важно понимать, что окружающий нас мир не стерилен, и если мы не видим загрязнений визуально, это совершенно не значит, что нет никакой опасности. Хотя в наших домах и на кухнях нет ни единой стерильной поверхности, начиная от столов, раковин и разделочных поверхностей, до полов и стен, но степень загрязнения отдельных поверхностей различается.Аналогично и с самой пищей — она тоже нестерильна, на ней могут обитать определенные микроорганизмы. Если это неиспорченные продукты, не зараженные опасными возбудителями, то соприкосновения нестрашны. Организм постоянно контактирует с различной флорой, и за миллионы лет эволюции созданы достаточно эффективные средства защиты от патогенов. Но они, конечно, несовершенны.Есть ли риск при употреблении еды с пола?Да, он есть. Мы постоянно разносим по полу бактерии, пыль, микрочастицы кожи, волос, шерсти животных. Они мелкие, их не всегда видно, но они все равно есть.С улицы или из других мест можно принести патогенные бактерии, которые, попав на пищу, способны привести к опасным последствиям. Инфекционисты предупреждают, еда с пола может приводить к развитию пищевых отравлений или возникновению кишечных инфекций.Время — не важноЕсли еда падает на пол, совершенно не важно, сколько времени она там проведет — секунду, пять или целую минуту. Все зависит от степени загрязнения пола и наличия на нем опасных возбудителей. Кроме того, разные поверхности в доме имеют разную степень загрязнения — это тоже определено учеными.Деревянные полы, керамическая плитка и ковровые покрытия по-разному задерживают и накапливают бактерии. Так, ковровые покрытия передают упавшей пище меньше всего опасных бактерий и вирусов, но зато на них отлично собираются волосы, частицы песка, земли или шерсти, перхоти. На плитке задерживается гораздо больше патогенов, а деревянные полы — лидеры по загрязненности.Конечно, в домах, где регулярно проводится уборка, вероятность нахождения патогенных бактерий на полу невысока, но даже наличие буквально нескольких опасных возбудителей — кишечной палочки, сальмонеллы, патогенного стафилококка и других, если они с пола попадут в еду, могут нанести серьезный вред.Не только бактерии!Кстати, обсуждая вопрос о том, стоит ли есть с пола, мы вспоминаем только о бактериях, совершенно забывая о других, не менее неприятных представителях патогенной флоры — паразитах. Яйца глистов широко распространены в окружающей среде, и именно они чаще всего разносятся на обуви с улицы, на лапах домашних животных, на их шерсти.Эти яйца имеют микроскопические размеры и глазу не видны, они более живучи в окружающей среде, нежели вирусы и бактерии. Если еда падает на пол, вместо бактерий на нее могут попасть яйца глистов — это тоже аргумент против употребления таких продуктов.Многие — избирательныМногие люди относятся избирательно к употреблению еды с пола. То есть, если это бутерброд, который упал маслом вниз и на него налипли волосы, песок и пыль, такое люди есть не станут. А вот если это печенье, конфета или какой-либо относительно плотный продукт — его якобы можно отряхнуть от налипшего и спокойно съесть.Но тут стоит включить обычную логику — стряхнуть бактерии невозможно, они останутся на поверхности. Поэтому от употребления продуктов, которые падают на пол, все-таки стоит отказаться. И неважно, будет ли это кусок колбасы, печенье или мясо, не стоит создавать даже минимальные риски для своего здоровья.