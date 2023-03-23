Одна дополнительная чашка кофе в день снижает риск диабета 2 типа на 6%

Было обнаружено, что фильтрованный кофе или кофе эспрессо обладают «самым сильным» преимуществом по сравнению с другими типами напитков.Диабет 2 типа — это серьезное, изменяющее жизнь состояние, при котором уровень сахара в крови становится слишком высоким. В результате пациентам, возможно, придется адаптировать свою диету, принимать лекарства и регулярно проходить осмотры, чтобы убедиться, что они здоровы. Это также может увеличить риск других состояний, таких как сердечные заболевания и инсульт.Диета часто является ключевым фактором, когда речь идет о лечении определенных заболеваний."Исследование показало, что употребление кофе может помочь снизить риск развития диабета 2 типа. Был сделан вывод, что уменьшение воспаления может частично объяснить эту связь", - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.Исследование подтвердило, что увеличение потребления кофе на одну чашку в день было связано с уменьшением риска развития диабета 2 типа на четыре-шесть процентов.Кофе — один из наиболее часто потребляемых напитков во всем мире, и его потенциальное воздействие на здоровье вызывает серьезные научные исследования.Предыдущие исследования связывали более высокое потребление кофе с более низким риском развития диабета 2 типа, но основные механизмы оставались неясными.Исследование показывает, что употребление кофе связано с различиями в уровнях биомаркеров воспаления в организме. Диабет 2 типа частично является воспалительным заболеванием, это может быть одним из действующих механизмов.«Эти результаты могут также поддержать будущие исследования влияния кофе на другие хронические заболевания, связанные с воспалением».