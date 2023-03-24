Сомнолог Казаченко перечислил 4 причины , почему полезно вставать ни свет ни заря
Людей привычно делят на «сов» и «жаворонков», но ученые с сомнением относятся к подобным четким определениям. При необходимости организм человека может приспособиться к различным условиям существования, в том числе как к ранним подъемам, так и сну до позднего времени.
Но что полезнее для организма — ранние подъемы или вставание ближе ко второму завтраку или обеду? Стоит ли учиться пробуждаться раньше и ложиться тоже не за полночь? На эти вопросы «Доктору Питеру» ответил Александр Казаченко, сомнолог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук.
Чем люди оправдывают свой режим
Для человека можно установить любой режим дня — важно просто постепенно переходить на новый ритм. Но у тех, кто любит спать до обеда, обычно находятся различные отговорки или оправдания, чтобы убедить себя и окружающих, что лишние 2–3 часа сна утром — это необходимость.
Многие убеждают себя в том, что если раньше вставать, то человек будет страдать от недосыпания, или что бессмысленно ложиться раньше, потому что не получается уснуть. Также люди считают, что ранние пробуждения могут помешать остальным в доме, либо выдвигаются аргументы, что утром все равно нет никаких сил на работу, продуктивность на нуле.
Но эксперты уверены: своим сном вполне можно управлять, надо просто постепенно ложиться раньше, тогда и пробуждаться можно будет раньше. Но это не единственные плюсы.
Народная мудрость гласит: кто рано встает, тому бог дает! Впрочем, придумали ее тогда, когда биологические часы человека были полностью синхронизированы с естественным освещением. Человек просыпался с началом светового дня и отходил ко сну с его окончанием. Сегодня в таком режиме практически никто не живет, хотя пользу от раннего пробуждения это и не отменяет.
Повышение продуктивности
Ранние подъемы положительно сказываются на нашей продуктивности и работоспособности. Дело в том, что утром гораздо меньше отвлекающих факторов: звонков, сообщений, уведомлений соцсетей. Без лишнего информационного шума нам проще сосредоточиться на важных делах. Перенести их, конечно, можно и на конец дня, но к этому моменту мозг, скорее всего, и так будет перегружен информацией и большими объемами данных.
В большинстве случаев к вечеру продуктивность сильно проседает. Важно отметить, что условие будет работать только в ситуации, если человек соблюдает индивидуальную норму сна. Она может быть разной — от 4 до 12 часов, но выполняться должна обязательно. В противном случае вместо прилива сил и чувства обновления человек будет ощущать физическую и психологическую разбитость. О продуктивности останется только мечтать.
Спокойствие и борьба со стрессом
Жизнь обитателя большого города наполнена стрессом. Его основными источниками часто оказываются работа и перегруз информацией. Нерешенные дела, важные рабочие вопросы дополнительно повышают уровень стресса, что негативно сказывается на нашем здоровье. Привычка рано вставать и решать дела на свежую голову поможет снять напряжение и улучшить настроение в течение дня.
Нормализация веса
Стресс способен провоцировать гормональные и вегетативные нарушения, что в дальнейшем может привести к набору лишней массы тела. Если мы высыпаемся, рано встаем и успеваем с легкостью и без лишнего напряжения сделать «тревожащие» нас дела — шансов сохранить стройную фигуру будет намного больше. Разумеется, при соблюдении других важных условий — регулярной физической нагрузки и здорового питания, адекватного нашей активности.
Есть и минусы — о них нужно знать
Впрочем, у раннего пробуждения есть не только положительные, но и отрицательные стороны. Так, если вы поздно ложитесь и не «высыпаете» положенное количество часов — утром вы неизбежно будете вставать с чувством глубокой ненависти к будильнику.
Ничем не лучше ситуация, когда человек просыпается вроде бы самостоятельно, но от вороха тревожных мыслей, а к обеду уже хочет спать. Оба этих сценария полностью перечеркнут всю пользу от «ритуала раннего пробуждения» и только навредят здоровью.
Что значит «рано вставать»?
У каждого это «рано» наступает по-разному. Если вернуться к народной мудрости, то это означало «с восходом солнца». Впрочем, на самом деле все индивидуально и зависит от окружения и работы. Так, при ночном графике понятие «рано» вообще будет крайне относительным.
В идеале между моментом пробуждения и включением в «информационный шум» у вас должно оставаться 1–2 часа. Так, при стандартном начале рабочего дня в 8–9 утра это будет около 5–6 часов утра.
Можно ли превратиться из «совы» в «жаворонка»
Если верить статистике, большинство «сов» — это молодежь. По мере взросления среди них возрастает количество «жаворонков» банально в силу необходимости рано вставать на работу. Так что изменить свой хронотип действительно можно.
В конце концов сон и режим дня — это просто привычка, формирование которой занимает какое-то время. В среднем от 2 до 4 недель. Главное — не спешить, не надеяться на быструю перестройку режима и помнить о важности количества сна.
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