Сомнолог Казаченко перечислил 4 причины , почему полезно вставать ни свет ни заря

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«Ранние пташки», «жаворонки» — так романтично называют тех, кто привык вставать ни свет ни заря. Люди, которые не могут бодро подняться в 5–6 утра, им немного завидуют. Но стоит ли просыпаться с первыми петухами?Людей привычно делят на «сов» и «жаворонков», но ученые с сомнением относятся к подобным четким определениям. При необходимости организм человека может приспособиться к различным условиям существования, в том числе как к ранним подъемам, так и сну до позднего времени.Но что полезнее для организма — ранние подъемы или вставание ближе ко второму завтраку или обеду? Стоит ли учиться пробуждаться раньше и ложиться тоже не за полночь? На эти вопросы «Доктору Питеру» ответил Александр Казаченко, сомнолог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук.Чем люди оправдывают свой режимДля человека можно установить любой режим дня — важно просто постепенно переходить на новый ритм. Но у тех, кто любит спать до обеда, обычно находятся различные отговорки или оправдания, чтобы убедить себя и окружающих, что лишние 2–3 часа сна утром — это необходимость.Многие убеждают себя в том, что если раньше вставать, то человек будет страдать от недосыпания, или что бессмысленно ложиться раньше, потому что не получается уснуть. Также люди считают, что ранние пробуждения могут помешать остальным в доме, либо выдвигаются аргументы, что утром все равно нет никаких сил на работу, продуктивность на нуле.Но эксперты уверены: своим сном вполне можно управлять, надо просто постепенно ложиться раньше, тогда и пробуждаться можно будет раньше. Но это не единственные плюсы.Народная мудрость гласит: кто рано встает, тому бог дает! Впрочем, придумали ее тогда, когда биологические часы человека были полностью синхронизированы с естественным освещением. Человек просыпался с началом светового дня и отходил ко сну с его окончанием. Сегодня в таком режиме практически никто не живет, хотя пользу от раннего пробуждения это и не отменяет.Повышение продуктивностиРанние подъемы положительно сказываются на нашей продуктивности и работоспособности. Дело в том, что утром гораздо меньше отвлекающих факторов: звонков, сообщений, уведомлений соцсетей. Без лишнего информационного шума нам проще сосредоточиться на важных делах. Перенести их, конечно, можно и на конец дня, но к этому моменту мозг, скорее всего, и так будет перегружен информацией и большими объемами данных.В большинстве случаев к вечеру продуктивность сильно проседает. Важно отметить, что условие будет работать только в ситуации, если человек соблюдает индивидуальную норму сна. Она может быть разной — от 4 до 12 часов, но выполняться должна обязательно. В противном случае вместо прилива сил и чувства обновления человек будет ощущать физическую и психологическую разбитость. О продуктивности останется только мечтать.Спокойствие и борьба со стрессомЖизнь обитателя большого города наполнена стрессом. Его основными источниками часто оказываются работа и перегруз информацией. Нерешенные дела, важные рабочие вопросы дополнительно повышают уровень стресса, что негативно сказывается на нашем здоровье. Привычка рано вставать и решать дела на свежую голову поможет снять напряжение и улучшить настроение в течение дня.Нормализация весаСтресс способен провоцировать гормональные и вегетативные нарушения, что в дальнейшем может привести к набору лишней массы тела. Если мы высыпаемся, рано встаем и успеваем с легкостью и без лишнего напряжения сделать «тревожащие» нас дела — шансов сохранить стройную фигуру будет намного больше. Разумеется, при соблюдении других важных условий — регулярной физической нагрузки и здорового питания, адекватного нашей активности.Есть и минусы — о них нужно знатьВпрочем, у раннего пробуждения есть не только положительные, но и отрицательные стороны. Так, если вы поздно ложитесь и не «высыпаете» положенное количество часов — утром вы неизбежно будете вставать с чувством глубокой ненависти к будильнику.Ничем не лучше ситуация, когда человек просыпается вроде бы самостоятельно, но от вороха тревожных мыслей, а к обеду уже хочет спать. Оба этих сценария полностью перечеркнут всю пользу от «ритуала раннего пробуждения» и только навредят здоровью.Что значит «рано вставать»?У каждого это «рано» наступает по-разному. Если вернуться к народной мудрости, то это означало «с восходом солнца». Впрочем, на самом деле все индивидуально и зависит от окружения и работы. Так, при ночном графике понятие «рано» вообще будет крайне относительным.В идеале между моментом пробуждения и включением в «информационный шум» у вас должно оставаться 1–2 часа. Так, при стандартном начале рабочего дня в 8–9 утра это будет около 5–6 часов утра.Можно ли превратиться из «совы» в «жаворонка»Если верить статистике, большинство «сов» — это молодежь. По мере взросления среди них возрастает количество «жаворонков» банально в силу необходимости рано вставать на работу. Так что изменить свой хронотип действительно можно.В конце концов сон и режим дня — это просто привычка, формирование которой занимает какое-то время. В среднем от 2 до 4 недель. Главное — не спешить, не надеяться на быструю перестройку режима и помнить о важности количества сна.