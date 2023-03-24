Мизофония: каждый пятый взрослый не выносит повседневных звуков

Страдающие мизофонией люди реагируют на звуки сильным раздражением, гневом или даже паникой.Британские ученые констатируют, что каждый пятый взрослый человек страдает мисофонией – расстройством звуковой чувствительности, которое характеризуется непропорционально значительной эмоциональной реакцией на повседневные звуки, от сильного раздражения до ярости. В случае этого расстройства люди могут реагировать, когда слышат такие звуки, как пережевывание пищи, храп, зевота, постукивание пальцами по поверхности, питье жидкостей. При этом они не могут контролировать или с трудом контролируют свои крайне сильные негативные ощущения.«Мизофония – это гораздо больше, чем просто неприятность. У страдающих ею людей повышается частота сердечных сокращений, возникают невроз, паника», - сообщили психологи Оксфордского университета.Что именно вызывает данное расстройство, неизвестно, но считается, что в этом задействованы мозговые механизмы. Также исследователи отмечают, что вероятность развития мизофонии увеличивается с возрастом. Многим людям данное расстройство значительно снижает качество жизни, поскольку звуки, вызывающие у них страдания, часто издаются близкими и членами семьи. В результате может возникать отчужденность, неприязнь, начинают портиться отношения. Также это мешает вести социальную жизнь, способствует замкнутости. Кроме того, при мизофонии нередко возникают проблемы со сном, развивается постоянная усталость, изнуренность. Людям с этим нарушением рекомендуется обращаться к врачу.