Сезон клещей в Москве уже начался: чем опасны, кто находится в группе риска и как защититься

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Ранней весной в столичном регионе начинается период активности клещей. Они пробуждаются ото сна, когда в Москве температурные показатели достигают плюс 2-4 градуса, и тут же начинают охоту. Многие из этих паразитов являются носителями опасных болезней. Как защититься от клещей, что делать при укусе и куда обращаться, «Вечерняя Москва» узнала у эксперта.Когда в Москве начинается сезонПо словам врача-инфекциониста Елены Мескиной, в Москве сезон клещей начинается с марта, а заканчивается осенью. Даже при высокой влажности воздуха в 80 процентов и наличии снежного покрова клещи пробуждаются и начинают охоту.— В Москве клещи очень часто являются переносчиками болезни Лайма, который еще именуют боррелиозом, а нередко и клещевого энцефалита. Но именно в столице чаще фиксируют болезнь Лайма, — уточнила инфекционист.Какие симптомы у болезни ЛаймаПризнаками заражения боррелиозом после укуса клеща могут выступать следующие проявления:покраснение на месте укуса;повышение температуры тела;озноб;чувство усталости;головная боль;мышечная боль;боль в суставах.При переходе болезни наследующий этап – хроническую стадию, может начаться поражение нервной системы и внутренних органов, предупредила врач.Лечение болезни предусматривает прием антибиотикосодержащих препаратов. Если запоздать с терапией, в таком случае пациенту предстоит очень длительный курс лечения и реабилитации, отметила Мескина.Какие симптомы у энцефалитаНе менее опасен для горожан и клещевой энцефалит, который крайне редко встречается в столице, но списывать со счетов его тоже нельзя, считает Мескина.По словам медика, это еще одно тяжелое заболевание с высокой смертностью.— Энцефалит – источник опасных неврологических нарушений, нередко человек впадает в кому. А опасный вирус приводит к параличу, поражению головного мозга и нарушению дыхательных функций, — рассказала инфекционист.Более того, нередко у жертвы клеща из-за энцефалита возникают серьезные последствия даже если его удается спасти – инвалидность и неврологические проблемы, добавила специалист.Что делать при укусеЕсли вас укусил клещ, его непременно следует отнести на анализ в лабораторию, подчеркнула Мескина.— Если диагноз не подтвердится, вам обработают место укуса и отпустят домой. Но если один из упомянутых диагнозов вам сообщат, понадобится срочно пройти лечение, — продолжила врач.Специалист предупредила: удалять клеща самостоятельно не стоит, поскольку есть риск того, что щупальца хоботка останутся в ране и вызовут нагноение, отек и воспаление.— Удаленного клеща нужно отнести в лабораторию для исследования на наличие клещевой инфекции. Результаты сообщат в течение суток, — сказала врач.И в этом случае, если диагноз на наличие болезни подтвердится, вам проведут лечение противоклещевым иммуноглобулином.Как достать клеща самостоятельноЕсли же нет возможности по какой-то причине обратиться в медпункт, тогда клеща можно достаться самостоятельно с помощью зажима или пинцета, посоветовала врач.— Для этого предварительно обеззараженными инструментом нужно зажать клеща, как можно ближе к хоботку. А затем, не выпуская его, необходимо произвести несколько полных оборотов пинцета (2-3) в одном направлении – желательно по часовой стрелке. С помощью таких манипуляций клей должен выйти полностью, — объяснила Мескина.В дальнейшем место присасывания нужно продезинфицировать – спиртом, йодом или одеколоном. Если на месте укуса осталась черная точка, ее нужно тоже обработать настойкой йода и дождаться естественной иллюминации.Кто в группе рискаПо словам Мессиной, в особой зоне риска находятся дачники и люди, которые часто выезжают на природу. Она порекомендовала надевать на себя одежду светлых оттенков, без открытых участков тела и с длинным рукавом, использовать плотную обувь и по возможности прикрывать голову.— Каждый полчаса следует осматривать свою одежду и волосистую часть головы на наличие «гостей». Ведь очень часто клещи могут просто передвигаться по вашей одежде в поиске удобной локации для присасывания, — уточнила инфекционист.Врач отметила, что сезон клещей в столице длится долго, поэтому при выходе на улицу и посещении парков, лесных массивов нужно брать с собой репелленты в виде спреев.Не лишним будет заранее подумать о безопасности своей семьи и домашних питомцев, заметила специалист.— Для этих целей можно пройти иммунизацию от клещевого энцефалита, ее делают даже детям с трехлетнего возраста. Вакцину вводят внутримышечно двухкратно с интервалом в месяц. Иммунитет для безопасного посещения природы вырабатывается уже через две недели после второй инъекции. Ревакцинацию проводят через год после первой прививки, последующие – через каждые 3 года, — пояснила врач.Своих домашних питомцев тоже нужно защитить от опасных вредителей, подчеркнула Мескина.— Для этого достаточно приобрести ошейник от клещей, пропитанный действующим веществом. Такое приспособление сохраняет свои защитные свойства от нескольких недель до восьми месяцев. Также своего любимца можно опрыскать спреем – «Больфо» или «Фронтлайн» – наносить нужно их на шерсть с расстояния 20 сантиметров. После высыхания сохраняет эффект от недели до месяца, — заключила специалист.