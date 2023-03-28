Терапевт Ярцева: шум в ушах бывает признаком диабета и гипертонии

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Врач-терапевт Ирина Ярцева рассказала, какие патологии могут проявляться шумом в ушах.Терапевт Ярцева перечислила в интервью возможные причины тиннитуса – шума в ушах, не связанного с воздействием каких-то внешних звуковых источников. Медик отметила, что нередко к этому нарушению ведут ЛОР-заболевания. Это могут быть отиты, гаймориты, синуситы или сильный насморк – в их случае возникает отек, способствующий возникновению эффекта писка или шума в ушах.Также тиннитус бывает связан с нарушениями неврологической природы – например, с воспалением слухового нерва, добавила специалистка.Кроме того, шум в ушах бывает признаком диабета и гипертонии.«Шум в ушах может быть связан с сосудистой патологией. Он возникает в первую очередь из-за скачков давления. У диабетиков тожебывают проблемы с сосудами и может быть шум в ушах», – констатировала Ирина Ярцева.