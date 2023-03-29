Морская вода и прогревания: можно ли вылечить насморк без капель

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В межсезонье, когда весеннее тепло обманчиво и зима не спешит уходить, легко подхватить простуду. Если начался насморк, кто-то спешит в аптеку за каплями, а кто-то прибегает к народным методам. Насколько они безопасны, «Рамблер» выяснил у врача общей практики Дениса Прокофьева.Об опасности использования аптечных капель (например, о привыкании) говорят все чаще. Это подталкивает к поискам альтернативного лечения. Мы проанализировали публикации, посвященные народным методам избавления от насморка. Так нам удалось выделить пятерку наиболее распространенных:ингаляции паром,промывание носа солевым раствором (аптечным или приготовленным дома),капли из свеклы с медом или лука,горячий душ,прикладывание нагретого камня/яйца к области гайморовых пазух.Эффективность этих методов прокомментировал наш эксперт.В отношении ингаляций паром – это опасно, потому что возможен ожог дыхательных путей. Промывание носа солевыми растворами действительно используется, чтобы вымыть патологическую слизь. Классикой является промывание физраствором (натрий хлор). Оно имеет место быть.Категорически не советую использовать капли из свеклы, лука так как это аллерген. Из-за лука может быть химический ожог слизистой носа. Горячий душ — та же история, химический ожог слизистой. Плюс, если есть гнойное содержимое, он вызовет распространение бактериальной инфекции. То же самое могу сказать в отношении позиции, когда пытаются согреть пазухи. Конечно, это может быть полезно, но зачастую в носу появляется гнойное содержимое, которое при воздействии тепла разносится по всему организму и усугубит бактериальную инфекцию.Я вообще не рекомендую использовать народную медицину, потому что на сегодняшний день хорошо развита фармацевтическая отрасль, которая может помочь в решении любой клинической задачи.Применение капель для лечения насморка не нанесет вреда само по себе, если пользоваться ими по инструкции. Например, не превышать суточную дозировку препарата.Еще одна распространенная проблема – слишком длительная терапия. С применением аптечного средства насморк должен пройти через пять-семь дней. Если этого не произошло, пора показаться к врачу. Ведь иногда насморк может стать косвенной угрозой жизни.Когда мы говорим о проблемах носа, мы должны понимать, что их существует огромное множество. Это может быть аллергический ринит, острый синусит, злокачественное образование носа, проблема, связанная с придаточными пазух носа. От определения причины зависит тактика лечения. Исходя из тех заболеваний, которые я перечислил, возникает понимание, что они могут быть крайне опасны.Опасность насморка заключается и в том, что рядом расположен головной мозг и мозговые оболочки. И при неправильном лечении воспалительный процесс может перейти на головной мозг.