Сколько свободного времени нужно для счастья? Психологи назвали точные цифры

Не слишком мало, но и не так много, как кажется.Представьте, что вы просыпаетесь утром первого дня долгожданного отпуска: неспешно завтракаете, лениво нежитесь на пляже, никуда не торопясь, сидите в кафе или ресторане… Казалось бы, все идет по плану, вы счастливы, расслабленны и наслаждаетесь отдыхом. Но в какой-то момент вдруг понимаете, что вам ужасно скучно. И чем дальше, тем скучнее.Если вам знакома эта ситуация, знайте, что вы не одиноки. Обладание неограниченным свободным временем далеко не всегда, как мы того ожидаем, приносит счастье. К примеру, пенсионеры, мечтавшие о том, как они будут наслаждаться жизнью, уйдя с работы, в реальности уже спустя несколько недель начинают с тоской вспоминать о прошлом, потому что работа придавала жизни смысл и значение. С другой стороны, если у вас с рассвета до заката нет ни минуты, свободной от работы и других обязанностей, это тоже не приносит счастья из-за хронического стресса и нервного напряжения.Чтобы ответить на вопрос «Каким же должно быть оптимальное количество свободного времени, чтобы мы были счастливы?», исследователи из Калифорнийского университета, статья которых опубликована в Journal of Personality and Social Psychology, опросили свыше 35 тысяч американцев. Участники исследования отвечали на вопросы о том, сколько у них свободного времени, как они его проводят, счастливы ли они, и так далее.Проанализировав собранную информацию, ученые сделали три основных вывода1. Если вы хотите быть счастливым, то вам нельзя иметь менее двух часов свободного времени в день. Стресс, связанный со слишком напряженным графиком повседневной жизни, не дает возможности получать от нее удовольствие.2. Но и в избытке свободного времени тоже нет ничего хорошего — если вам регулярно нечем заняться более пяти часов в день, теряется чувство цели в жизни, она лишается стержня и структуры, и нами овладевают не самые приятные эмоции.3. В то же время ключевое значение имеет, как именно вы проводите ваше свободное время. Если вы занимаетесь какой-то осмысленной деятельностью, например спортом, волонтерством, хобби, то пять часов и даже больше свободного времени в день вполне способны сделать вас счастливым. Важно также, находитесь вы в свободное время в одиночестве или в контакте с другими людьми — в последнем случае больше шансов, что вы будете счастливы.Словом, как отмечают исследователи, когда речь идет о свободном времени, как и во многих других жизненных ситуациях, работает так называемый «эффект Златовласки» (героини известной сказки): для счастья два часа и меньше в день — слишком мало, пять часов и больше в день — слишком много, а между двумя и пятью часами в день — в самый раз.