Эмоциональное благополучие важно для предотвращения болезней сердца - кардиолог Варфоломеев

Снижение уровня стресса может, в свою очередь, снизить артериальное давление — основной фактор, способствующий сердечным заболеваниям.Сердечные и сердечно-сосудистые заболевания являются одной из основных причин смерти в Великобритании. Они часто вызваны накоплением жира и сужением кровеносных сосудов, что препятствует здоровому притоку крови к сердцу. Некоторые более очевидные способы помочь предотвратить это включают в себя корректировку диеты и больше упражнений.Есть и другие факторы, которые необходимо учитывать, когда речь идет о снижении риска сердечных заболеваний.«Хотя некоторые из них находятся вне вашего контроля, такие как семейный анамнез, возраст и этническая принадлежность, хорошая новость заключается в том, что существует множество небольших повседневных изменений, которые могут существенно повлиять на риск развития сердечных заболеваний. Важно сосредоточиться на том, что вы можете контролировать», - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев .Одним из контролируемых факторов является ваше эмоциональное благополучие.«Забота о нашем эмоциональном благополучии так же важна, как и о физическом здоровье. Постоянный высокий уровень стресса может способствовать повышению артериального давления и увеличить риск сердечных заболеваний. Сильный стресс может также означать, что вы с меньшей вероятностью сделаете правильный выбор для своего здоровья, например, будете вести здоровый образ жизни или вести активный образ жизни».Определение того, какие ситуации или действия способствуют вашему стрессу, а затем внедрение некоторых стратегий преодоления часто является первым шагом. Подумайте, какие занятия приносят вам спокойствие и удовлетворение, и выделите для них время — это может быть прогулка, отдых на природе или чтение книги.Потратьте некоторое время, чтобы подумать, как вы в настоящее время справляетесь с повседневным стрессом, и обратитесь за помощью, если вы чувствуете себя подавленным или думаете, что это может повлиять на ваше здоровье. Важно больше заниматься спортом и изменить диету.