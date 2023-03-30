Что произойдет с организмом, если каждый день сидеть по 8 часов, не вставая
Многие люди большую часть времени проводят сидя: отработав весь день в офисе, приходят домой и садятся отдыхать на диван. В повседневной суете многие также не успевают сбалансированно питаться: часто едят на ходу всухомятку или наедаются 1-2 раза в день «от пуза». Из-за малоподвижного образа жизни и несбалансированного питания возникают различные заболевания. О том, как их избежать, рассказала колопроктолог Арина Батталова.
Если человек много сидит и плохо питается, страдает работа кишечника и возникают запоры. Все это может закончиться геморроем или появлением анальных трещин.
- Грубые каловые массы могут травмировать слизистую анального канала, что и приводит к развитию анальных трещин, — пояснила Арина Батталова.
Но чаще всего из-за сидячего образа жизни появляется геморрой. Когда человек мало двигается, происходит застой в органах малого таза, в частности в геморроидальных узлах.
Ситуация осложняется, если при сидячем образе жизни человек еще и страдает от частых запоров. Тогда во время дефекации он долго тужится, что приводит к растяжению и дистрофии связочного аппарата геморроидальных узлов, и в конце концов развивается геморрой.
Симптомы проктологических проблем:
боль и зуд в области заднего прохода;
дискомфорт во время или после дефекации;
наличие «шишки» в области ануса;
кровь в стуле;
выпадение геморроидальных узлов;
выделения из ануса.
Если есть даже один из перечисленных признаков, нужно обратиться к врачу и не заниматься самолечением. Важно не упустить момент, когда человеку еще можно помочь консервативными или малоинвазивными методами лечения и не доводить до операции.
Для профилактики подобных заболеваний врач советует «правильно» ходить в туалет: не брать с собой телефон, книги и другие предметы, которые будут отвлекать. Трех минут достаточно, чтобы опорожнить кишечник, при этом тужиться не надо. Важна и поза: нужно поставить ноги на специальную подставку, чтобы колени были выше дужки унитаза, а корпус тела наклонить вперед.
- Также важно нормализовать стул, — говорит Арина Батталова. — Чтобы кишечник опорожнялся своевременно, нужно скорректировать свой рацион, добавив больше овощей и фруктов.
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
https://doctorpiter.ru - Добавил lavrentiya в категорию Разное
Добавить комментарий