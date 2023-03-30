Стало известно, как людям с псориазом ухаживать за кожей весной
Каким должно быть очищающее средство?
Прежде всего в нём не должно быть экстрактов, потому что любой из них может стать аллергеном для кожи в период весеннего обострения и ещё вызывать сухость. Очищающее средство также должно быть без поверхностно-активных веществ SLS, SLES и ALS.
Весной надо пользоваться средством защиты от солнца. Однако на его состав тоже стоит смотреть внимательно — в креме не должно быть веществ, которые вызовут аллергическую реакцию.
Как выбрать уходовую косметику?
В ней должны быть мочевина, полисахариды и ниацинамид.
«Эти вещества отлично притягивают влагу и удерживают её на поверхности эпидермиса, поддерживая естественный уровень увлажненности, что поможет облегчить симптомы аллергий», — объяснила Макагонова.
Ранее врач-хирург из Швеции и специалист по репродуктивному здоровью Садхана Кала заявила, что добиться хорошей и свежей кожи можно, просто отказавшись от курения и алкоголя. Ещё врач рассказала, как должна выглядеть здоровая кожа. Спойлер: не идеально.
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