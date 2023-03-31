Роспотребнадзор развеял популярные мифы о вреде холестерина

О вреде холестерина сказано немало. Но часто упускается факт, что у этого вещества немало и полезных для организма функций. Суть в простом правиле: всё хорошо в меру.Специалисты Роспотребнадзора напомнили о распространенных мифах по поводу вреда холестерина. На деле у него есть и очень нужные нам задачи. Он необходим для борьбы с токсинами, для здоровья репродуктивной системы и ряда других важных для организма функций.К тому же. есть «плохой» холестерин, низкой плотности, и его «хорошая» вариация, с липопротеинами высокой плотности. Последний вырабатывается самим организмом.А по поводу того, что поступает к нам из продуктов питания, надо помнить, что важно контролировать его уровень в крови. При превышении нормы, действительно, могут образовываться атеросклеротические бляшки и провоцироваться инсульты и ряд других серьезных заболеваний.Далеко не всегда лишний вес и избыток холестерина находятся в прямой зависимости. Бывает и наоборот, все очень индивидуально. Факторами риска становятся нередко курение и алкоголь, проблемы со щитовидкой, генетическая предрасположенность. Но чаще всего провокатором является длительный стресс.Роспотребнадзор не рекомендует совсем отказываться от продуктов животного происхождения, особенно, молочных и не переработанного мяса. В них много полезных для здоровья веществ. Ограничить стоит насыщенные жиры, которых в избытке в жареных продуктах, колбасах, выпечке.