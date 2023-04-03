К каким последствиям приводит неправильная чистка зубов

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Оголение поверхности корня зуба обычно происходит из-за смещения десны. По словам стоматолога-ортопеда Владимира Ешидоржиева, дефицит десневой ткани может возникнуть по нескольким причинам. В беседе с «ФедералПресс» врач также рассказал, как эту патологию лечить.«Первая причина – какое-либо заболевание самой десны (гингивит, пародонтит и так далее). Вторая заключается в неправильной технике чистки зубов – например, агрессивная травматичная чистка горизонтальными движениями или неаккуратное использование зубной нити», – пояснил стоматолог.Третья и самая распространенная причина – неправильно установленные конструкции, излишняя травматизация в процессе лечения или просто ортодонтическое лечение в прошлом.«После ортодонтического лечения в течение пяти лет есть риск развития рецессии десны из-за того, что при движении зубов рассасывается костная ткань и, увы, не всегда успевает восстанавливаться», – отметил Ешидоржиев.Стоматолог добавил, что лечение при опущении десневой ткани чаще всего хирургическое. Как правило, оно заключается в подсадке лоскута ткани, которую специалисты берут, например, с неба, переносят в область рецессии и закрепляют швами. Это просто и эффективно, а реабилитация проходит с минимальным дискомфортом для пациента, заключил врач.