7 «домашних» аллергенов, о которых вы и подумать не могли

Даже если у вас никогда не было аллергии, многие привычные предметы, которые есть у почти у всех, могут быть очень опасны.Врачи иногда шутят, что аллергия есть у каждого, но не каждому «везет» встретить свой аллерген. В самом деле, с повышенным иммунным ответом организма (а именно это и есть аллергия) можно столкнуться в любом возрасте и практически в любом месте. Рассказываем, какие привычные предметы, которые есть практически в каждом доме, могут спровоцировать приступ аллергии – даже если до сих пор у вас ее никогда не было.КоврыБытовая пыль – один из самых сильных аллергенов. Точнее, иммунный ответ вызывает даже не сама пыль, а клещи, которые в ней заводятся. И ковры – одно из самых любимых мест их обитания. Чтобы снизить вероятность развития аллергии, время от времени устраивайте профессиональную глубокую чистку ковров – самостоятельно, с применением специальных чистящих средств и особенно мощных пылесосов – или с помощью клиннинговой фирмы.Комнатные растенияВо-первых, некоторые цветы сами по себе могут быть аллергеном. Пыльца, частицы цветов и листьев и даже невидимые глазу крохотные частицы самого растения – все это может вызвать приступ аллергии. А, во-вторых, в горшках, на поверхности земли и на отмерших листьях или стеблях может завестись плесень – еще один сильный аллерген. Мы советуем, во-первых, внимательно изучать информацию о растении и не покупать те, которые являются потенциальными аллергенами. А, во-вторых, вовремя обрезать сухие или отмирающие цветы, листья и стебли и следить за чистотой земли и горшка.КондиционерЛюдям, страдающим аллергией, рекомендуют устанавливать в своих домах кондиционеры, так как эти приборы помогают не только поддерживать комфортную температуру в помещении, но и отфильтровывать воздух, очищая его от частиц пыли и аллергенов. Но со временем сами кондиционеры становятся большим хранилищем аллергеном, частицы которых оседают на фильтрах прибора и «вдуваются» в помещение. Очень важно хотя бы раз в год очищать фильтры кондиционеры – это не только позволит ему проработать дольше, но и защитит ваше здоровье.Мягкие игрушкиИх иногда презрительно называют «пылесборниками», но увы, в этом есть зерно истины: пылевые клещи любят мягкие игрушки и часто превращают их в один большой аллерген. Чтобы «обезвредить» эту бомбу, стоит время от времени стирать игрушки – хотя бы дважды в год.КнигиБиблиотечная, книжная, пыль еще опаснее бытовой: во-первых, из-за клещей, а, во-вторых, из-за частиц типографской краски и клея, которые также являются серьезным аллергеном. Обязательно очищайте свои книжные полки с помощью пылесоса хотя бы раз в месяц!Постельное бельё и матрасыОдно из самых «грязных» мест в нашем доме – это наша постель. Теплая и влажная среда идеальна для развития бактерий и микробов, а матрас и одеяло – настоящее царство пылевых клещей. Чтобы уменьшить риск, во-первых, каждый день перетряхивайте постельное белье и проветривайте кровать перед тем, как ее заправить. Во-вторых, почаще меняйте постельное белье, регулярно сдавайте в химчистку одеяло и плед, а также время от времени проводите глубокую чистку матраса.Занавеска и коврик для душаВ ванной комнате воздух всегда более теплый и влажный, чем в остальной квартире – и потому в этом месте чаще появляется плесень. Даже если ее совсем немного и она незаметна для глаз, она все равно может стать причиной сильной аллергии. По этой причине стоит менять занавеску для душа, коврик и другие мелкие предметы, находящиеся в частом контакте с водой. А более крупные – стены, потолок, карнизы – регулярно очищать с помощью специальных противогрибковых средств.