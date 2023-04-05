Невролог назвала продукты, способные уменьшить возрастное усыхание мозга

Число случаев деменции, по прогнозам ученых, лет через тридцать должно утроиться. Заболевания головного мозга будут диагностироваться уже у 153 миллионов человек на планете. Как можно поправить ситуацию корректировкой питания, советует невролог.На развитие возрастных патологий мозга оказывают влияние генетика, факторы окружающей среды и общего состояния здоровья. Но и образ жизни, питание тоже важны. Врач Александра Алехина дала интервью , в котором рассказала о несложном способе значительно отодвинуть, а то и вовсе предотвратить старческое слабоумие.Самым мощным профилактическим средством доктор называет жирную рыбу в союзе с листовой зеленью. Они помогают предотвратить усыхание мозга, вызванное естественными возрастными процессами. Защитные свойства этих продуктов обусловлены содержанием в них витаминов группы В, антиоксидантов, фолиевой кислоты и омега-3По итогам последних исследований только употребление данной группы продуктов с важными компонентами здоровья способно сохранить 73% размера мозга. Что еще важно: данные продукты не вредят организму, в отличие от лекарств, которые имеют побочные эффекты.Мы, напомним, недавно писали, что печень трески считается «чемпионом» содержания омега-3 жирных кислот, что делает ее полезной и для сердца, и для мозга.