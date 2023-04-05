В чём польза ферментированных продуктов

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Наш микробиом индивидуален и имеет разный состав, который зависит от генетики, образа жизни, питания. Более 60% микрофлоры сосредоточено в кишечнике. Нарушения в работе микробиома провоцируют развитие хронических заболеваний, воспалительных процессов в желудочно-кишечном тракте и проблем с сердечно-сосудистой системой.Поэтому в рацион необходимо добавлять ферментированные продукты — идеальную пищу для микроорганизмов.Ферментированные продукты — важная часть национальной кухни многих народов. Например, в нашей кухне популярны кефир, квас, квашеная капуста, сало и лук. А в азиатской с удовольствием едят мисо, кимчи и соевый соус.Учёные выяснили, что это не только вкусно, но и полезно.Что такое ферментированные продуктыФерментация — это контролируемое брожение. Дрожжи или бактерии превращают углеводы (например, сахар или крахмал) в спирт и кислоты. Они придают еде яркий, пикантный вкус и консервируют её: ферментированные продукты хранятся дольше свежих. Поэтому ферментацию столетиями использовали в кухнях разных народов. Находки археологов показали, что люди делали напитки из перебродившего риса, мёда и фруктов ещё в эпоху неолита.К ферментированным продуктам относятся:кисломолочные продукты (кефир, йогурт, кумыс, простокваша, мягкие домашние сыры и так далее);продукты из соевых бобов (темпе, мисо, натто, соевый соус);комбуча (чайный гриб);квашеная капуста, огурцы и другие овощи;кимчи;хлеб на закваске;квас.В чём польза ферментированных продуктовПомогают пищеварениюДля здоровой работы пищеварительной системы нужны пребиотики и пробиотики. Пребиотики — это еда для микробиома кишечника. Они есть во фруктах, овощах и цельнозерновых продуктах. Пробиотики — полезные бактерии, которые помогают поддерживать микробиом в равновесии. Ферментированные продукты как раз содержат пробиотики. Если есть их регулярно, снижается риск запоров, диареи, вздутия живота и других проблем с пищеварением.Облегчают усвоение некоторых продуктовВ процессе ферментации расщепляются сахара и крахмал. Например, содержащаяся в молоке лактоза распадается на глюкозу и галактозу. Поэтому кисломолочные продукты могут есть даже люди с лактазной недостаточностью.Ферментация расщепляет некоторые микроэлементы, которые есть в бобовых. В таком виде они легче усваиваются. Это делает темпе, мисо и натто питательнее неферментированных блюд из сои.Укрепляют иммунитетПо данным исследования 2016 года, в котором участвовали более 6000 детей, ферментированные продукты снижают частоту ОРВИ. Если защититься от простуды всё же не удалось, ферментированные продукты помогут выздороветь быстрее. Всё благодаря пробиотикам в составе.Как их правильно естьЕсть небольшими порциямиФерментированные продукты нужно вводить в рацион постепенно. Иначе они могут вызвать вздутие живота. Такой эффект часто провоцируют блюда, богатые не только пробиотиками, но и клетчаткой (например, квашеная капуста). Постепенно организм научится переваривать непривычный продукт, и неприятные ощущения уйдут.Следить за свежестью и правилами приготовленияФерментированные продукты могут прокиснуть и стать токсичными. Если покупаете их в магазине, достаточно помнить о сроке годности и условиях хранения. Если готовите сами, тщательно промывайте исходный продукт, используйте чистую посуду. Так в блюдо не попадут лишние бактерии.Следовать общим рекомендациям по правильному питаниюВ ферментированных продуктах может быть слишком много соли или сахара. Это нужно учитывать при составлении меню, чтобы не превышать норму. ВОЗ рекомендует есть не больше 5 г соли (половина чайной ложки) и 25 г сахара (примерно 5–6 чайных ложек) в день.Кому не стоит есть ферментированные продуктыНужно отказаться от ферментированных продуктов, если на них есть аллергия. Также ферментированные блюда противопоказаны в период обострений желудочно-кишечных заболеваний. Дело в том, что большинство из них содержат кислоты, которые раздражают и без того воспалённую пищеварительную систему.Приготовление:Подготовить банку. Тщательно её помыть и обдать кипятком.Вскипятить воду. Растворить в ней соль. Отсудить.Овощи тщательно помыть, почистить и нарезать на небольшие кусочки.В банку уложить овощи, острый перец и лавровый лист. Залить рассолом и накрыть капустным листом. Неплотно прикрыть крышкой и оставить ферментироваться при комнатной температуре. Важно, чтобы рассол полностью покрывал овощи. Если его недостаточно, можно доливать по мере необходимости.Овощи будут готовы через три — пять дней (точное время зависит от температуры в помещении). Готовое блюдо можно хранить в холодильнике до месяца.