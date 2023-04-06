Генетик Крутовский объяснил, почему не стоит бояться ГМО в ДНК

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Хотя модифицированные фрагменты ДНК из пищи могут встраиваться в геном человека, не стоит бояться ГМО. Почему в таких изменениях нет ничего страшного, рассказал ведущий научный сотрудник Института общей генетики им. Н. И. Вавилова РАН, генетик Константин КрутовскийПо словам ученого, в геном человека могут встраиваться и фрагмент неизмененного организма, например ген рыбы из рыбы, а не из помидора, в котором был ген рыбы. Единственная опасность, которая связана с этим процессом, говорит Крутовский, в том, что у человека может возникнуть аллергическая реакция на белки или другие продукты, которые оказались в организме из-за встроенной или измененной ДНК.Например, если у человека с аллергией на орехи неожиданно может проявиться соответствующая реакция, когда он съест помидор с генами от ореха, помогающими улучшить вкус. Это действительно опасно, отмечает Крутовский, особенно в случае с сильнейшими реакциями вроде анафилактического шока. Тем не менее, по словам ученого, такую проблему можно решить обыкновенной маркировкой.