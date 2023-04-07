Развеян миф о влиянии времени года на обострение головных болей
«То, что головные боли чаще бывают по весне нет, – миф. Возможно, есть отдельные пациенты, у которых в такое время может учащаться головная боль, но вряд ли это связано с весной», – высказался специалист.
Вероятно, у таких людей активизируются другие провокаторы мигрени, отметил Шогенов. Например, яркое солнце или стресс. Возможно, человек просто начинает чаще есть продукты, богатые тирамином. То есть головная боль может учащаться и в другие времена года, заключил невролог.
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