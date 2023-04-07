Развеян миф о влиянии времени года на обострение головных болей

Некоторые люди отмечают, что с наступлением весны они чаще сталкиваются с мигренью. Однако никаких данных о том, что головные боли как-то связаны с этим временем года, нет, заверил практикующий невролог Рамиш Шогенов.«То, что головные боли чаще бывают по весне нет, – миф. Возможно, есть отдельные пациенты, у которых в такое время может учащаться головная боль, но вряд ли это связано с весной», – высказался специалист.Вероятно, у таких людей активизируются другие провокаторы мигрени, отметил Шогенов. Например, яркое солнце или стресс. Возможно, человек просто начинает чаще есть продукты, богатые тирамином. То есть головная боль может учащаться и в другие времена года, заключил невролог.