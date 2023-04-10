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Эксперт Подобедов: необходимо считать объём не только выпиваемой воды, но и другие напитков. Выпить значительно больше воды, чем требуется организму, оказалось во многих отношениях не менее опасно, чем пить её в недостаточных количествах. Сильно много чистой воды довольно сложно употребить абсолютно «случайно». Поэтому важно не переусердствовать, ведь это чревато последствиями для нашего организма.Директор по качеству технологической компании по производству фильтров для воды «Барьер» Роман Подобедов предупредил, что ухудшает ситуацию и заблуждение о том, что считается только чистая вода, но не другие напитки.Подсчитывая количество выпитой жидкости, нужно учитывать не только воду, но и другие безалкогольные напитки. В норму входит даже та жидкость, которая содержится в еде. Например, во многих овощах и фруктах до 95% объёма. А это всё вода, отметил эксперт.Излишнее потребление воды, по словам специалиста, может приводить к повышению нагрузки на сердце, почки и лёгкие. Вы можете столкнуться с головными болями, слабостью, чувством тошноты и головокружением. Это происходит из-за снижения относительного количества натрия в крови.Даже существует такое понятие, как водная интоксикация. А она может привести к отеку головного мозга и коме.К слову, часто нам советуют пить воду как не в себя, чтобы сбросить лишний вес. Но если сильно налегать на жидкость, «пока лезет», вы только будете замечать «плюс» на весах. А ещё вы заметите за собой отёчность, повышение артериального давления, усиленное потоотделение.Тем не менее есть исключения. Например в профессиональном спорте и армии из-за тяжёлой физической нагрузки допустимые нормы потребления воды значительно выше.Обычно одни специалисты советуют пить по полтора литра воды в день, а лучше два. Другие всё же рекомендуют соотносить количество потребляемой жидкости с собственным весом. При этом, врач-эксперт общей практики Ольга Фролова рассказала, что сама по себе строгая необходимость выпивать 6–8 стаканов воды в сутки — это один из мифов.