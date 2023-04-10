Диетолог объясняет, почему яйца в большом количестве не повышают холестерин

Яйца различных методов приготовления являются неотъемлемой частью завтрака для многих людей, особенно на Пасху. Но сколько яиц слишком много? А чем вредна вкусная яичница?На самом деле яйца богаты важными питательными веществами и витаминами, такими как белок, железо, цинк, витамины A, D, E и различные витамины группы В. Вы должны даже есть продукты, богатые белком и клетчаткой, так как они дольше сохраняют чувство сытости. Идеальным сочетанием будет завтрак из яичницы-болтуньи, помидоров, огурцов и простого йогурта."Яйца содержат большое количество холестерина, а высокий уровень холестерина может оказать негативное влияние на ваш организм. Однако яйца мало влияют на уровень холестерина в организме человека. Таким образом, вы можете продолжать наслаждаться утренним завтраком", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева .Потребление яиц и проблемы с сердечно-сосудистой системой: будьте осторожны с предыдущими заболеваниямиХотя нет никакой известной связи между потреблением яиц и сердечно-сосудистыми заболеваниями, вы всегда должны обсуждать свою диету со своим врачом, если у вас есть предыдущие заболевания. Ваш организм может не очень хорошо переносить яйца.Если вы не хотите есть яйца по этическим соображениям или из соображений вкуса, используйте вместо них орехи, льняное семя, киноа и тофу. Они являются веганскими источниками белка.