Флеболог Ширинбек перечислил основные причины развития варикоза
Врач утверждает, что генетические изменения структуры венозной стенки могут привести к ее податливости и расширению, что и вызывает варикоз. Эти изменения могут передастся от матери к ребенку, сообщает доктор, которого цитирует РИАМО.
Кроме генетики, образ жизни также является важным фактором риска. Недостаток движения, лишний вес, курение и профессия могут повысить риск развития варикоза. У женщин также есть дополнительные факторы, такие как беременность и применение гормональных препаратов, которые могут усугубить ситуацию.
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
Добавил gorizont в категорию Разное
Добавить комментарий