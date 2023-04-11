Эксперт Подобедов: стремление пить много воды может быть опасным для организма

По словам эксперта Романа Подобедова, большое количество воды, выпитой за день, может вредить сердцу, почкам, легким.Специалист сообщил в интервью, что популярное мнение о пользе ежедневного питья воды нередко вводит людей в заблуждение по поводу ее количества. Многие убеждены, что воды нужно пить много, но на самом деле стремление употреблять ее в большом количестве может быть опасным для организма.«Пытаясь выпивать по 2,5 литра воды в день, отдельные люди заметно превышают необходимое количество жидкости», - заметил Роман Подобедов.Эксперт констатировал, что когда речь заходит о потреблении влаги, учитывается не только выпиваемая чистая вода – подсчет распространяется на всю жидкость, получаемую организмом в течение дня. То есть, общий суточный объем воды – это также жидкость, содержащаяся в других напитках и в еде.Роман Подобедов подчеркнул, что вода, получаемая организмом в чересчур большом объеме, может спровоцировать ухудшение самочувствия, навредить работе внутренних органов.«Излишнее потребление воды чревато повышением нагрузки на сердце, почки и легкие», - предупредил эксперт.Другие неблагополучные состояния, которые могут возникать из-за чрезмерного употребления жидкости.Головная боль.Слабость.Чувство тошноты.Головокружение.Набор веса.Отечность.Повышение артериального давления.