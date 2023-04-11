Эксперт Подобедов: стремление пить много воды может быть опасным для организма
Специалист сообщил в интервью, что популярное мнение о пользе ежедневного питья воды нередко вводит людей в заблуждение по поводу ее количества. Многие убеждены, что воды нужно пить много, но на самом деле стремление употреблять ее в большом количестве может быть опасным для организма.
«Пытаясь выпивать по 2,5 литра воды в день, отдельные люди заметно превышают необходимое количество жидкости», - заметил Роман Подобедов.
Эксперт констатировал, что когда речь заходит о потреблении влаги, учитывается не только выпиваемая чистая вода – подсчет распространяется на всю жидкость, получаемую организмом в течение дня. То есть, общий суточный объем воды – это также жидкость, содержащаяся в других напитках и в еде.
Роман Подобедов подчеркнул, что вода, получаемая организмом в чересчур большом объеме, может спровоцировать ухудшение самочувствия, навредить работе внутренних органов.
«Излишнее потребление воды чревато повышением нагрузки на сердце, почки и легкие», - предупредил эксперт.
Другие неблагополучные состояния, которые могут возникать из-за чрезмерного употребления жидкости.
Головная боль.
Слабость.
Чувство тошноты.
Головокружение.
Набор веса.
Отечность.
Повышение артериального давления.
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