Дерматолог перечислил помогающие в борьбе с акне продукты

Помогающие в борьбе с акне продукты перечислил в беседе с «Мослентой» врач-дерматокосметолог Владимир Ивкин. При проблемах с кожей он посоветовал есть больше грибов и морепродуктов.«Страдающим от акне стоит ввести в рацион продукты, в составе которых содержатся фосфор, калий, кальций, цинк, витамины А, С, D, Е и В — они противостоят окислительным стрессам, расщепляют эластин и производят коллаген», — рассказал эксперт.Он посоветовал обратить внимание на продукты-антиоксиданты, которые помогают клеткам бороться с разрушительным действием свободных радикалов изнутри, препятствуют преждевременному старению и улучшают состояние проблемной кожи.По словам Ивкина, необходимые компоненты в достаточном количестве содержатся в грибах, специях (имбире, куркуме и корице), цельнозерновых крупах и отрубях, орехах (грецких, миндальных, бразильском орехе), бобовых и семенах, свежих фруктах, овощах, зелени, лесных и садовых ягодах, сое и соевых продуктах, морепродуктах и водорослях. провоцирующие акне продукты.