Психолог Зберовский объяснил, как позаботиться о психическом здоровье в период межсезонья

Межсезонье – одно из самых «подлых» времен года. Именно сейчас у человека могут обостриться невроз и тяжелые психические расстройства. Но и переходному периоду противостоять можно и нужно. Как это сделать, рассказал психолог Андрей Зберовский.По словам Зберовского, противостоять опасностям межсезонья может абсолютно каждый. Первое правило – это повышенная социальная активность. Второе – активность физическая (хотя бы минимальная). Ну и третье – постановка видимой цели, которая поможет найти мотивацию для выполнения рутинных действий.При этом, напоминает эксперт, в межсезонье высок риск попасть под влияние вовсе не собственных расстройств. Главными виновниками могут оказаться окружающие. Поэтому важно задействовать критичное мышление, выявляя таких людей, и не посещать сомнительные мероприятие, которые вам малоинтересны.