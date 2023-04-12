Психолог Зберовский объяснил, как позаботиться о психическом здоровье в период межсезонья
По словам Зберовского, противостоять опасностям межсезонья может абсолютно каждый. Первое правило – это повышенная социальная активность. Второе – активность физическая (хотя бы минимальная). Ну и третье – постановка видимой цели, которая поможет найти мотивацию для выполнения рутинных действий.
При этом, напоминает эксперт, в межсезонье высок риск попасть под влияние вовсе не собственных расстройств. Главными виновниками могут оказаться окружающие. Поэтому важно задействовать критичное мышление, выявляя таких людей, и не посещать сомнительные мероприятие, которые вам малоинтересны.
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