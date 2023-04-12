Терапевт Кондрахин: сбивать температуру аспирином смертельно опасно

Врач-терапевт Андрей Кондрахин: аспирин нельзя использовать как жаропонижающее средство.Терапевт Кондрахин предостерег от применения аспирина в качестве средства, помогающего сбивать высокую температуру.«Специалисты перестали рекомендовать аспирин в качестве жаропонижающего, поскольку он может привести к опасным последствиям», - заметил врач в комментарии для «Вечерней Москвы».Андрей Кондрахин сообщил, что данный препарат используется в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями – его главным предназначением является профилактика тромбообразования. При этом важно контролировать дозировку лекарства: она не должна превышать 150 миллиграммов (за сутки).Людям, воспитывающим маленьких детей, терапевт посоветовал помнить, что аспирином категорически нельзя сбивать температуру у малышей до трех лет. Детям постарше, как взрослым людям его прием с этой целью тоже опасен из-за повышенного риска кровоточивости. Кондрахин дал понять, что в некоторых случаях применение аспирина связано с возникновением смертельно опасных последствий.«Опасные последствия аспирина заключаются в появлении язвы, кровотечении и кровоизлиянии в мозг», - констатировал специалист.