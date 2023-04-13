11 неожиданных симптомов аллергии, которые нельзя игнорировать

Настораживающими признаками могут быть головная боль, запор и даже круги под глазами.Аллергия — наиболее распространённое хроническое заболевание в Европе. Той или иной формой этого недуга страдают от 10 до 40% населения планеты, а к 2025 году число страдальцев может возрасти до 50%.Существует стереотип, будто аллергию легко распознать. Слезящиеся глаза, насморк, высыпания — действительно, это самые распространённые признаки. Но есть и другие. Не менее показательные.Ниже перечислены симптомы, которые могут указывать на то, что у вас хроническая аллергическая реакция. Даже если вы не готовы причислять себя к аллергикам.1. Головные болиУ головной боли могут быть десятки причин. Предположить, что голова раскалывается всё-таки из-за аллергии, можно по характеру неприятных ощущений. Есть два варианта:Боль локализуется в области носовых пазух и отдаёт в переносицу.Боль односторонняя (затрагивает только левую или правую часть головы), пульсирующая. Может усиливаться от яркого солнечного света и сопровождаться тошнотой.Если подобные приступы повторяются регулярно, имеет смысл обратиться к терапевту или напрямую к аллергологу. Это может оказаться ярким симптомом поллиноза.2. ЗапорыЗапор — один из частых признаков пищевой аллергии. Особенно ярко это выражено у маленьких детей.Исследование, охватившее почти 9 500 детей в возрасте до трёх лет, установило: у 73% малышей, имевших проблемы с запорами, позже была выявлена аллергия на белок коровьего молока.У взрослых связь между запорами и пищевой аллергией не столь однозначна. Тем не менее предполагается, что она есть. Если вы регулярно испытываете сложности с дефекацией, возможно, ваш организм страдает от некоего аллергена в вашем рационе.3. Постоянное чувство усталостиАллергия на пыльцу растений, пыль, шерсть домашних животных сопровождается отёком в носовых проходах. Из-за отёка, даже если он незначителен и почти незаметен, может ухудшаться поступление кислорода в лёгкие и снабжение им органов и тканей. Но это ещё не всё.Из-за сложностей с носовым дыханием человек не может выспаться. В течение ночи он часто просыпается, а утром встаёт, не чувствуя себя отдохнувшим. День за днём усталость накапливается. И это является однозначным показанием для визита к терапевту.4. Нарушения памятиУчитывая постоянный недостаток сна, проблемы с концентрацией и памятью абсолютно предсказуемы.5. Потрескавшиеся губыПривычка дышать через рот приводит к тому, что губы обветриваются, сохнут и растрескиваются. Часто трещинки на губах едва ли не первый симптом, который врачи замечают у аллергиков, только-только пришедших на первый «тематический» приём.6. Боль в животеПо данным Клиники Кливленда, регулярные несильные спазмы в животе — относительно распространённый, но часто игнорируемый признак пищевой аллергии.Причина болевых ощущений — гистамины, которые вырабатываются в желудочно-кишечном тракте в ответ на контакт с аллергеном.7. Тёмные круги под глазамиАллергическая отёчность в носовых пазухах приводит к застою крови в мелких капиллярах под глазами. Кровеносные сосуды расширяются, темнеют и становятся заметны под тончайшей кожей вокруг глаз.8. Потеря обонянияЕсли связанную с аллергией заложенность носа не лечить (например, не замечая её и привыкнув дышать ртом), это может привести к ухудшению, а то и потере нюха — аносмии.9. Снижение вкусовой чувствительностиСпособность получать вкусовые ощущения тесно связана с обонянием. Если с нюхом у вас беда, то и вкус притупляется. Пища начинает казаться пресной, «никакой».Заметить снижение вкусовой чувствительности можно по косвенным признакам. Например, вы начали чаще, чем раньше, тянуться за солонкой и перечницей, чтобы усилить вкус блюд.10. Охрипший голосПри серьёзной аллергии голосовые пути сжимаются. Это может привести к охриплости голоса. Если появившаяся хрипота не проходит в течение 7–10 дней, визит к терапевту обязателен.Признаком аллергии может быть и навязчивый сухой кашель без причины, от которого вы никак не можете избавиться.11. Повышенная тревожностьАнафилактический шок — сильная форма аллергической реакции — иногда бывает похож на приступ паники. Если вы регулярно испытываете панические атаки и не понимаете, что является их причиной, обратите внимание на среду вокруг вас.Что вы только что съели? Чем дышите? Не надели ли на руки латексные перчатки? А возможно, приняли какое-то лекарство? Паника может быть ответом организма на встречу с опасным лично для вас аллергеном. И его стоило бы установить.Если вам кажется, что у вас аллергия, обратитесь к терапевту и подробно расскажите ему о симптомах, которые кажутся вам подозрительными. Врач проведёт осмотр, расспросит вас об образе жизни, рационе, вредных привычках. Скорее всего, предложит сдать ряд анализов, чтобы исключить другие заболевания.Если предположение о скрытой аллергии покажется терапевту обоснованным, вы получите направление к более узкому специалисту — врачу-аллергологу. И уже под его руководством будете сдавать анализы на аллергены, чтобы найти то вещество, которое вызывает у вашего организма не в меру бурную реакцию.