Кто рискует заразиться птичьим гриппом
«Как показывают результаты исследований, есть некоторые редкие типы людей, у которых рецепторы в легких более схожи с рецепторами птиц. Именно они чаще всего заболевают серьезно. Их много в Юго-Восточной Азии, поэтому там и бывают такие единичные случаи птичьего гриппа», – пояснил врач.
При этом Нетесов добавил, что поднимать панику из-за одной смерти не стоит. Субтипы птичьего гриппа вызывают разные по патогенности заболевания, но они очень редкие – это буквально сотни случаев в год и то не каждый.
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