Кто рискует заразиться птичьим гриппом

Недавно в ВОЗ зарегистрировали первую человеческую смерть от птичьего гриппа. Женщина с тяжелой пневмонией провела в больнице около двух недель, но врачам не удалось ее спасти. Вероятно, пациентка входила в группу людей, наиболее подверженных заражению вирусом пернатых. Чем именно характеризуется эта категория заболевших, рассказал вирусолог Сергей Нетесов.«Как показывают результаты исследований, есть некоторые редкие типы людей, у которых рецепторы в легких более схожи с рецепторами птиц. Именно они чаще всего заболевают серьезно. Их много в Юго-Восточной Азии, поэтому там и бывают такие единичные случаи птичьего гриппа», – пояснил врач.При этом Нетесов добавил, что поднимать панику из-за одной смерти не стоит. Субтипы птичьего гриппа вызывают разные по патогенности заболевания, но они очень редкие – это буквально сотни случаев в год и то не каждый.