Психолог Костромина рассказала об опасности просмотра сериалов о маньяках

В последнее время в киноиндустрию возвращается модна на кино о маньяках. За непродолжительный промежуток времени российские киноделы успели снять такие картины, как «Чикатило», «Хороший человек» и «Фишер». В интервью психолог Светлана Костромина рассказала, как такие фильмы могут повлиять на человека.Специалист отмечает, что так или иначе человек при просмотре таких фильмов будет ассоциировать себя с одним из героев кино. Другими словами, люди, склонные к агрессии, могут начать транслировать свое поведение на окружающих. У людей же, идентифицирующих себя с образом жертвы, может начать возрастать чувство тревогиПри этом создатели каждого последующего фильма стараются обойти своих предшественников в эмоциональной составляющей. Из-за этого в кино появляются все более агрессивные сцены, способные вызвать эмоцию у зрителя.