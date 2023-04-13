Психолог Костромина рассказала об опасности просмотра сериалов о маньяках
Специалист отмечает, что так или иначе человек при просмотре таких фильмов будет ассоциировать себя с одним из героев кино. Другими словами, люди, склонные к агрессии, могут начать транслировать свое поведение на окружающих. У людей же, идентифицирующих себя с образом жертвы, может начать возрастать чувство тревоги
При этом создатели каждого последующего фильма стараются обойти своих предшественников в эмоциональной составляющей. Из-за этого в кино появляются все более агрессивные сцены, способные вызвать эмоцию у зрителя.
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