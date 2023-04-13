Эксперты предупредили об опасности для мозга человека этих трех популярных продуктов

Учёными названы три продукта, которые приводят к истощению мозга и сокращают срок жизни. Опыты и многолетние наблюдения подтвердили опасения экспертов.Как сообщают научные журналы Annals of Neurology (AoN) и Stroke, эксперименты на лабораторных грызунах и исследования с привлечением людей показали негативное воздействие на мозговые функции нескольких продуктов.Сладкая газировка. О ее негативном воздействии на организм сказано много. Вызывает диабет, нарушения обменных веществ и ряд других опасных патологий. Наблюдения за группой из 4300 добровольцев велись на протяжении 10 лет. У подавляющего большинства тех, кто употреблял регулярно этот напиток, были признаки деменции.Выпечка, насыщенная транс-жирами. Более 1600 человек старше 60 лет подверглись наблюдению в течение десятилетия. На начало исследования все были здоровы. В итоге у 377 человек выявили развитие деменции в разной стадии. У всех этих людей в крови было превышение содержания насыщенных трансжирных кислот.Пицца. Также задействовали в проекте несколько тысяч участников, взрослых и детей. Наблюдали 4 года. У любителей пиццы, что потребляли ее часто, оказался сниженным коэффициент интеллектуальных способностей, падали и способности памяти.