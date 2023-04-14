Врач-терапевт объяснил, как аллергикам подготовиться к сезону цветения

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Весна – время, когда мир начинает расцветать после зимней поры. Но если одни могут любоваться расцветающей природы, для других весна превращается в настоящее испытание. В интервью врач-терапевт Андрей Кондрахин рассказал, как аллергики могут подготовиться к сезону цветения.В первую очередь, говорит специалист, лучшим помощником аллергиков в это время становятся сайты погоды. Помимо прочей полезной информации здесь также указывается количество пыльцы в воздухе. Если узнать в каком регионе и какой именно тип растения в конкретный период начинает распыляться, можно обезопасить себя от многих проблем.Конечно же, в период цветения врач рекомендует аллергикам проводить как можно меньше времени на улице. И если уж и выходить на свежий воздух, делать это исключительно со специальным респиратором, а по возвращении домой сразу умываться. Кроме того, если есть такая возможность, можно попросту переехать в менее аллергенный регион.