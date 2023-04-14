Профессор Ненашева объяснила, какая ошибка в лечении астмы может стоить жизни

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Бронхиальную астму вылечить невозможно, но можно сделать ее «незаметной» для человека. Вот только одними быстродействующими «пшикалками» из аптеки здесь не обойтись. По словам врачей, эта ошибка может стать фатальной.Бронхиальная астма — хроническое заболевание. То есть полностью излечиться от нее нельзя, при этом с ней можно жить долго и счастливо. Для этого существуют специфические лекарства, с помощью которых астма не сможет помешать человеку полноценно работать, активно отдыхать, заниматься спортом. Однако до сих пор люди продолжают от этой болезни умирать. По данным ВОЗ, в 2019 году было зарегистрировано 455 тысяч летальных исходов. Аллерголог-иммунолог Наталья Ненашева говорит, что это очень много.Аллерголог-иммунолог, заведующая кафедрой аллергологии и иммунологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования (РМАНПО МЗ РФ), доктор медицинских наук, профессор— Почему так много людей умирают от астмы? Ведь есть же эффективные лекарства. Или они не знают о своем диагнозе, не лечатся? Зимой сообщалось о мужчине, который скончался от приступа в аптеке, не успев купить ингалятор.— На самом деле люди с бронхиальной астмой не должны умирать от нее ни в коем случае. С астмой можно благополучно жить до старости и умереть совершенно по другой причине. Это заболевание, которое можно контролировать. Даже для людей с тяжелым течением болезни есть генно-инженерные биологические препараты, которые сохраняют человеку не только жизнь, но и полную активность, трудоспособность.Что касается мужчины, то, возможно, у него была не просто неконтролируемая астма, а обострение. Однако эти два состояния сложно дифференцировать. В то же время фатальное обострение может быть не только у пациентов с тяжелой астмой, оно грозит даже при легкой форме заболевания, если нет необходимого лечения.ЦифрыБронхиальной астмой можно заболеть в любом возрасте, хотя чаще все же болезнь начинается в детстве и у подростков.В мире БА страдают около 350 миллионов человек. В России, по данным Минздрава за 2019 год, около 1,6 миллиона. Но это официально — те, кто дошел до врача и кому поставлен диагноз.Однако, по словам Натальи Ненашевой, на самом деле россиян с астмой может быть намного больше. По результатам эпидемиологических исследований, астма есть в среднем у 7% взрослых и у 10% детей — это примерно 10-12 миллионов человек. По словам специалиста, часть этих людей лечится по поводу таких мифических диагнозов, как астматический или обструктивный бронхит, предастма, аллергический ринит с астматическим компонентом, бронхит с астматическим компонентом. А в это время у них развивается или уже имеется настоящая астма.— Сейчас как раз весна, все цветет и начинает «пылить». Или для астмы сезонности как таковой нет?— Есть, если она связана с сезонной аллергией, прежде всего пыльцевой. Но не любая астма аллергическая. Считается, что более 80% детей с астмой и не менее 60-70% взрослых — это случаи аллергической астмы, то есть большая ее часть. Если взять всех страдающих астмой, сенсибилизация к пыльце будет примерно у каждого второго. Поэтому у таких пациентов, конечно, будут симптомы, если они не контролируют заболевание и не получают нужную терапию.Однако связывать астму только с сезоном пыления неправильно. Очень много случаев круглогодичной БА, которая вызвана, например, клещом домашней пыли. Сезонность астмы также иногда связана с ОРВИ. Тот же риновирус — одна из причин обострения. На фоне респираторных инфекций астма часто выходит из-под контроля.— Что значит «выходит из-под контроля»?— Болезнь вариабельная: сегодня пациент чувствует себя хорошо, а завтра поменялась погода или появилась стрессовая ситуация — и астма сразу реагирует на это. Достичь контроля сложно, но возможно. По нашим наблюдениям, в среднем половина наших пациентов не контролируют ее.— Но если под рукой всегда есть быстродействующий ингалятор, получается, ты можешь контролировать ситуацию…— На самом деле мы боремся с короткодействующими бета-агонистами. Эти препараты долго применялись пациентами для купирования симптомов, потому что они и правда действуют быстро — облегчают дыхание в течение трех минут. Но дело в том, что люди, особенно с легкой астмой, как правило, пользуются только этими ингаляторами, и все. Они не получают противоспалительную терапию по поводу эозинофильного воспаления — ингаляционные глюкокортикостероиды, а она обязательно нужна.Эозинофилы — клетки, которые приводят к воспалению в слизистых бронхов. Именно это воспаление и вызывает бронхоспазм. Поэтому лечить астму только симптоматически нельзя. В любом случае симптомы — это активация эозинофильного воспаления. А эти препараты на него не действуют, они только снимают бронхоспазм, воспаление же благополучно продолжает развиваться. Пациенты, боясь своих симптомов, начинают для перестраховки пользоваться этими ингаляторами. В итоге могут получить тахифилаксию — нечувствительность рецепторов. Это значит, что им будет требоваться все больше и больше короткодействующих бета-агонистов, чтобы снять приступ.С 2019 года российские и зарубежные специалисты выступают против монотерапии бронхолитическими ингаляторами. Это касается в том числе и легкой астмы с редкими симптомами.— Что тогда подразумевает контроль? И как понять, что ты контролируешь астму?— Когда астма под контролем, тогда нет мешающих жизни симптомов и обострений, не говоря уже о вероятности фатальных исходов.Есть очень простой способ определить, контролирует человек астму или нет. Его предложило международное руководство GINA. Это небольшой тест, в нем всего четыре вопроса. Так, при контролируемой астме:в течение недели у человека не должно быть больше одного-двух симптомов, связанных с каким-то дыхательным дискомфортом;он принимает препараты для купирования этих симптомов не больше двух раз за неделю. Если чаще, астма считается частично контролируемой или неконтролируемой;ночью нет астматических проявлений;человек ведет абсолютно нормальный образ жизни. То есть астма не должна мешать ему быть социально и физически активным, при физнагрузках не должно возникать никаких симптомов.Как распознать астму: пять характерных признаковДействительно, первые признаки болезни легко спутать с простудой или аллергией. Наталья Ненашева назвала пять симптомов, которые могут с большой вероятностью указывать на развивающуюся астму.Приступы мучительного, как правило, сухого кашля. Особенно на фоне аллергического ринита.Свистящее дыхание. Свисты как у гармошки.Трудности с вдохом и выдохом, дыхательный дискомфорт. Как описывают сами пациенты, будто кирпич лежит, хочется вдохнуть и выдохнуть, но не получается.Реакция на физическую нагрузку. Например, человек бежал за автобусом, закашлялся, появились свистящее дыхание и заложенность в груди, которые долго не проходят.Проблемы с дыханием ночью и рано утром. Бывает, человек просыпается, оттого что ему тяжело дышать, хочется сесть, чтобы стало легче дышать.