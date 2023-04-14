Современные стоматологи приходят в ужас: чем и как лечили зубы в прошлом

Животный и всепоглощающий страх перед кабинетом стоматолога сформирован у нас исторически. Это связано с тем, что комфортное лечение без боли доступно последние десятилетия, а раньше эти процедуры больше напоминали пытку.Большинство из нас не любит лечить зубы потому, что в сердцах и умах засел страх: это больно и жутко. Но современная стоматология отметает эти страхи, чего не скажешь о тех методах, которые известны из истории. Они приводят в шок не только пациентов, но и современных врачей-стоматологов.Однако в историческом аспекте они интересны, поскольку показывают, как развивалась медицина. Подробнее о самых интересных и жутковатых методах «Доктору Питеру» поведала врач-стоматолог Юлия Лапушкина.Зубы болели даже у неандертальцевСовременная стоматология со стильными клиниками и безболезненным лечением имеет скромную историю. А вот само по себе зубоврачевание зародилось еще на заре цивилизации, с появлением первых людей. Конечно, зубы у них, не в пример нашим, были целее и здоровее. Но иногда и с ними случались проблемы.На заре цивилизации шаманы и жрецы применяли как обезболивающее средство заговоры, ритуалы и заклинания. Если особо не помогало, тогда в ход шло удаление больного зуба.Первые пломбы для зубов делали из материала, похожего на асфальтАрхеологические раскопки помогли понять: еще в эпоху неолита люди лечили и сверлили зубы. Были найдены останки людей с ровными отверстиями в зубах, которые были сделаны при жизни. А для пломбировки использовали субстанции, отдаленно напоминающие асфальт.У древних были и пасты из растительных компонентов, которые при произнесении заклинаний клали в кариозные полости. В древних папирусах описаны растения и составы, которые использовали в лечении пульпитов, эрозий, проблем десен. Зубную пасту делали из яичной скорлупы, пепла, мирры и пемзы, а вместо щеток были палочки с расщепленными кончиками.Вместо наркоза — дым беленыДревний Египет славился стоматологическим искусством. Зубы мумий той эпохи имели следы сложных операций со сверлением челюсти и прикреплением своих или искусственных зубов. Скрепляли их золотыми проволоками.Цивилизация майя тоже владела навыками сверления, но в отверстия вставляли драгоценные камни, придавали зубам причудливые формы, подкрашивая нефритом и бирюзой.Суровыми и жестокими были методы древних греков: они прижигали воспаленный нерв каленым железом. Действенно, но крайне негуманно. Были попытки использования и первого наркоза — дыма от сжигания белены. Древние не торопились дергать зубы, если они начинали болеть, пытались вылечить. А некоторые методы лечения переломов и вывихов челюстей в усовершенствованном виде применимы и по сей день.Открытия в стоматологии у римлянЧтобы избавить человека от зубной боли, многие столетия в Древнем Риме пользовались настоями или отварами растений, различными ритуалами и заговорами. Если это не помогало, прибегали к удалению зуба при помощи различных инструментов. Богатым людям делали протезы из зубов животных, бедных людей или драгоценных металлов. Но они все равно были не очень практичными.Римский врач Архиген открыл целую веху в истории стоматологии: он с лечебной целью впервые сверлом вскрыл пульповую камеру зубов. В этот же период были описаны пульпиты и периодонтиты с их различиями. Но все эти открытия широкого применения не нашли ввиду отсутствия нужной техники.Древний Китай — носитель знанийХотя современных врачей эти методы лечения шокируют, в древности они были одними из самых прогрессивных. Так, зуб удаляли при помощи долота и молотка, предварительно его раскачивая и затем вынимая руками. Китайцы придумали прообраз современной зубной щетки, описали многие болезни десен и зубов, использовали лекарственные растения и создали первые пломбы из амальгамы. Первые варианты пломб были из расплавленного серебра, которым заливали кариозные полости.Не отставали и персы. Известный ученый Авиценна описал причины боли в зубах, материалы для пломб и способы профилактики болезней в полости рта. На Ближнем Востоке впервые стали использовать мышьяк для того, чтобы убить нерв в зубе и устранить боль.Средневековые проблемы медициныВ этот период медицину жестко контролировала церковь, которая признала любые виды хирургических вмешательств, включая и любые манипуляции с зубами, недостойными для врача занятиями. Поэтому проблемами зубов занимались совершенно иные люди — банщики, ремесленники, палачи или цирюльники. Какое-либо образование в области медицины у них отсутствовало, и чаще всего зубы просто удаляли подручными средствами. Саму зубную боль считали наказанием за грехи, при удалении никаких обезболивающих средств не применяли, максимум — в ход шел алкоголь.Протезирование тоже было не развито, доступно было только избранным и совершенно не практично. Искусственные зубы делали из слоновой кости, металлов.