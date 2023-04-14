Диагност Малиновская рассказала, как часто нужно мерить давление

Повышенное давление «не болит» и вообще нередко никаких специфических симптомов не дает. Поэтому поймать это крайне опасное для здоровья состояние можно порой только с помощью тонометра.Есть мнение, будто проблемы с давлением — это признак старости, а тонометр нужен только пожилым людям со слабым здоровьем. Однако на самом деле это не так: следить за уровнем давления нужно не только пенсионерам. О том, кому и как часто нужно мерить давление, рассказала врач клинической лабораторной диагностики Ольга Малиновская.Врач клинической лабораторной диагностики, руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDLКак подчеркивает специалист, повышенное артериальное давление — не просто реакция тела на стресс или физическую нагрузку, а симптом хронической болезни — гипертонии. Какое давление врачи считают повышенным? Беспокоиться стоит, если показатели верхнего давления больше 140 мм рт. ст., а нижнего — 90 мм рт. ст.По словам Малиновской, с каждым годом число людей с повышенным давлением продолжает расти. Уже к 2025 году их количество во всем мире может достигнуть 1,5 млрд человек. При этом тех, кто лечит гипертонию, гораздо меньше.Люди склонны нередко недооценивать опасность высокого давления. Казалось бы, что тут страшного? Ну повысилось давление, испортилось немного самочувствие — это же временная проблема. Но не стоит забывать: на самом деле гипертония смертельно опасна. Это состояние провоцирует болезни сердца и сосудов, в том числе инфаркт и инсульт. Самое грустное, что долгое время явных симптомов повышенное давление может не давать. А тем временем болезнь будет прогрессировать и медленно, но верно ухудшать здоровье.Впрочем, сбой в работе сердечно-сосудистой системы — не единственная беда, которую вызывает нелеченая гипертония. Нередко высокое давление провоцирует когнитивные нарушения, серьезные проблемы с почками.Малиновская подчеркивает: давление может повышаться по многим причинам. Иногда повлиять на них невозможно — например, свою роль могут сыграть возраст или наследственность. А иногда повышенное давление связано с образом жизни: лишним весом, отсутствием спорта, любовью к соленой пище.Нередко давление не сопровождается классическими симптомами: головокружением, слабостью, головными болями. Заметить проблему можно только с помощью тонометра. Для большинства людей достаточно мерить давление раз в год, во время диспансеризации. Однако в некоторых случаях нужно чаще — например, при подборе терапии. Как правило, врач делает два последовательных измерения с перерывом в 2-5 минут.Если давление стало повышаться регулярно, значит, пора обратиться за помощью к врачу и пройти обследование. Чтобы поддерживать стабильное давление, важно наладить режим сна, скорректировать рацион, поддерживать здоровый вес и чаще двигаться.